https://ria.ru/20210517/kontrol-1732615837.html

В ОНФ предложили ввести родительский контроль над счетами подростков

В ОНФ предложили ввести родительский контроль над счетами подростков

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести родительский контроль над финансами подростков в банках и предоставить взрослым, включая законных... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:53

2021-05-17T12:53

2021-05-17T12:56

евгения лазарева

россия

общероссийский народный фронт

безопасность

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести родительский контроль над финансами подростков в банках и предоставить взрослым, включая законных представителей и опекунов, доступ к выпискам по картам несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе фронта.Уточняется, что в Гражданском кодексе РФ указано, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей или попечителя, заключение договора о банковском счете также не входит в перечень сделок, которые подросток может заключать самостоятельно. При этом, по данным фронта, кредитные организации широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, однако кредитные организации, ссылаясь на банковскую тайну, отказывают ответственным родителям в получении сведений об открытых подростком счетах, полученных картах, совершаемых операциях."В соответствии с российским законодательством, граждане до 18 лет частично дееспособны, и их родители или законные представители обязаны защищать их интересы в суде, в полиции и так далее. То есть формально все необходимые инструменты вроде есть. Вместе с тем в вопросах банковского обслуживания у законных представителей подростка в возрасте 14-18 лет фактически нет возможности исполнять эти обязанности и решать вопросы в досудебном порядке. И этот парадокс, на наш взгляд, в перспективе породит большую проблему, которую необходимо решать уже сейчас, С точки зрения развития финансовой культуры и повышения уровня финансовой грамотности очень правильно приучать молодежь к использованию банковских продуктов и сервисов, что называется "с песочницы". Однако подходить к этому нужно очень серьезно и осторожно", - отметила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, которую цитирует пресс-служба.Так, эксперты Народного фронта призывают учитывать, что для подростков характерна склонность "к бунтарскому поведению", в том числе в сфере финансов, при этом они не осознают последствия своих действий: слишком рано стремятся к самостоятельности от взрослых и скрывают свои траты. По словам Лазаревой, количество банковских карт у подростков относительно невелико, однако с каждым годом их число растет. Уточняется, что дискуссия с обществом и законодателями начнется в ближайшее время, что позволит защитить права ребенка на финансовом рынке в досудебном порядке."Поэтому необходимо дать возможности законным представителям подростка исполнять свои обязанности, быть в курсе действий подростка, а также пресекать вольную трактовку банками закона и своих обязательств", - подчеркивают в сообщении.

https://ria.ru/20210513/kontrol-1732130409.html

https://ria.ru/20210408/podrostki-1727295832.html

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евгения лазарева, россия, общероссийский народный фронт, безопасность, общество