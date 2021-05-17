В ОНФ предложили ввести родительский контроль над счетами подростков
12:53 17.05.2021 (обновлено: 12:56 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести родительский контроль над финансами подростков в банках и предоставить взрослым, включая законных представителей и опекунов, доступ к выпискам по картам несовершеннолетних детей, сообщили в пресс-службе фронта.
"Народный фронт предложил ввести родительский контроль над финансами подростков в банках. Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" стали получать сигналы о невозможности доступа родителей к выпискам по картам своих несовершеннолетних детей. Ссылаясь на банковскую тайну, банки отказывают законным представителям подростков в предоставлении такой информации. Народный фронт обратился к главе Центробанка с просьбой прояснить позицию по этому вопросу и обеспечить возможность контроля родителей над финансами подростка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в Гражданском кодексе РФ указано, что несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих законных представителей: родителей, усыновителей или попечителя, заключение договора о банковском счете также не входит в перечень сделок, которые подросток может заключать самостоятельно. При этом, по данным фронта, кредитные организации широко используют практику открытия счетов несовершеннолетним, однако кредитные организации, ссылаясь на банковскую тайну, отказывают ответственным родителям в получении сведений об открытых подростком счетах, полученных картах, совершаемых операциях.
"В соответствии с российским законодательством, граждане до 18 лет частично дееспособны, и их родители или законные представители обязаны защищать их интересы в суде, в полиции и так далее. То есть формально все необходимые инструменты вроде есть. Вместе с тем в вопросах банковского обслуживания у законных представителей подростка в возрасте 14-18 лет фактически нет возможности исполнять эти обязанности и решать вопросы в досудебном порядке. И этот парадокс, на наш взгляд, в перспективе породит большую проблему, которую необходимо решать уже сейчас, С точки зрения развития финансовой культуры и повышения уровня финансовой грамотности очень правильно приучать молодежь к использованию банковских продуктов и сервисов, что называется "с песочницы". Однако подходить к этому нужно очень серьезно и осторожно", - отметила руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева, которую цитирует пресс-служба.
Так, эксперты Народного фронта призывают учитывать, что для подростков характерна склонность "к бунтарскому поведению", в том числе в сфере финансов, при этом они не осознают последствия своих действий: слишком рано стремятся к самостоятельности от взрослых и скрывают свои траты. По словам Лазаревой, количество банковских карт у подростков относительно невелико, однако с каждым годом их число растет. Уточняется, что дискуссия с обществом и законодателями начнется в ближайшее время, что позволит защитить права ребенка на финансовом рынке в досудебном порядке.
"Поэтому необходимо дать возможности законным представителям подростка исполнять свои обязанности, быть в курсе действий подростка, а также пресекать вольную трактовку банками закона и своих обязательств", - подчеркивают в сообщении.