Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/koloniya-1732628255.html
Житель Кузбасса получил 20 лет колонии за детскую порнографию
Житель Кузбасса получил 20 лет колонии за детскую порнографию
Житель города Кемерово получил 20 лет строгого режима за распространение порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:45
2021-05-17T13:45
россия
здоровье - общество
кемерово
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_02a12da568b3776b68fcc4c32b9c9100.jpg
КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Житель города Кемерово получил 20 лет строгого режима за распространение порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.Ведомство сообщает, что ранее судимый 44-летний житель Центрального района города Кемерово признан виновным в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 242.1 УК РФ (хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)."Приговором суда мужчине (с учетом ранее назначенного наказания) назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.Следствием и судом установлено, что с августа 2010-го по март 2013 года осужденный размещал в интернете порнографические файлы с участием несовершеннолетних. Данная информация была выявлена сотрудниками полиции, однако установить IP-адрес, с которого размещались файлы, в то время не представилось возможным. В 2019 году при содействии сотрудников управления "К" МВД России было установлено, что информацию размещал житель города Кемерово, материалы были переданы в следственные органы. Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела была проведена комплексная искусствоведческая экспертиза, показавшая, что видеофайлы являются порнографическими с участием несовершеннолетних. Отмечается, что обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. Подчеркивается, что ранее мужчине уже был вынесен приговор за совершение насильственного преступления сексуального характера.
https://ria.ru/20210405/prigovor-1604343119.html
https://ria.ru/20200522/1571840796.html
россия
кемерово
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/21239/65/212396545_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_eac192fcfaba82800790f2bf172313be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье - общество, кемерово, кемеровская область, происшествия

Житель Кузбасса получил 20 лет колонии за детскую порнографию

13:45 17.05.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Житель города Кемерово получил 20 лет строгого режима за распространение порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ведомство сообщает, что ранее судимый 44-летний житель Центрального района города Кемерово признан виновным в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 242.1 УК РФ (хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.04.2021
5 апреля, 18:25
Житель Подмосковья получил 19 лет колонии за детскую порнографию
"Приговором суда мужчине (с учетом ранее назначенного наказания) назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что с августа 2010-го по март 2013 года осужденный размещал в интернете порнографические файлы с участием несовершеннолетних. Данная информация была выявлена сотрудниками полиции, однако установить IP-адрес, с которого размещались файлы, в то время не представилось возможным. В 2019 году при содействии сотрудников управления "К" МВД России было установлено, что информацию размещал житель города Кемерово, материалы были переданы в следственные органы. Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела была проведена комплексная искусствоведческая экспертиза, показавшая, что видеофайлы являются порнографическими с участием несовершеннолетних. Отмечается, что обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. Подчеркивается, что ранее мужчине уже был вынесен приговор за совершение насильственного преступления сексуального характера.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.05.2020
22 мая 2020, 14:06
В Петербурге мужчину осудили за съемку детской порнографии
 
РоссияЗдоровье - ОбществоКемеровоКемеровская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния