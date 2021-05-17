Житель Кузбасса получил 20 лет колонии за детскую порнографию
КЕМЕРОВО, 17 мая - РИА Новости. Житель города Кемерово получил 20 лет строгого режима за распространение порнографии с участием несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ведомство сообщает, что ранее судимый 44-летний житель Центрального района города Кемерово признан виновным в совершении преступления по пункту "б" части 2 статьи 242.1 УК РФ (хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних лицом, достигшим 18-летнего возраста, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
"Приговором суда мужчине (с учетом ранее назначенного наказания) назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что с августа 2010-го по март 2013 года осужденный размещал в интернете порнографические файлы с участием несовершеннолетних. Данная информация была выявлена сотрудниками полиции, однако установить IP-адрес, с которого размещались файлы, в то время не представилось возможным. В 2019 году при содействии сотрудников управления "К" МВД России было установлено, что информацию размещал житель города Кемерово, материалы были переданы в следственные органы. Уточняется, что в рамках расследования уголовного дела была проведена комплексная искусствоведческая экспертиза, показавшая, что видеофайлы являются порнографическими с участием несовершеннолетних. Отмечается, что обвиняемый со следствием сотрудничал, вину признал. Подчеркивается, что ранее мужчине уже был вынесен приговор за совершение насильственного преступления сексуального характера.
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