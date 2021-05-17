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Лавров отметил роль России в борьбе с колониализмом
Лавров отметил роль России в борьбе с колониализмом
Глава российского МИД Сергей Лавров поздравил коллегу из Сьерра-Леоне Дэвида Фрэнсиса с 60-летием независимости страны и отметил особую роль России в борьбе с... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:01
2021-05-17T15:01
россия
сергей лавров
сьерра-леоне
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров поздравил коллегу из Сьерра-Леоне Дэвида Фрэнсиса с 60-летием независимости страны и отметил особую роль России в борьбе с колониализмом.Он также отметил, что отношения между Россией и Сьерра-Леоне "традиционно дружественные", в январе следующего года исполнится 60 лет установлению дипломатических связей между двумя странами и по этому поводу запланированы мероприятия.Глава МИД Сьерра-Леоне Дэвид Фрэнсис подчеркнул, что отношения его страны с Россией были и остаются крепкими, дружескими и взаимовыгодными. Именно поэтому он выбрал Россию для своего первого зарубежного визита после назначения на должность главы внешнеполитического ведомства. Ранее он уже бывал в РФ и участвовал в саммите Россия-Африка в Сочи в 2019 году.
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россия, сергей лавров, сьерра-леоне, в мире

Лавров отметил роль России в борьбе с колониализмом

15:01 17.05.2021
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров поздравил коллегу из Сьерра-Леоне Дэвида Фрэнсиса с 60-летием независимости страны и отметил особую роль России в борьбе с колониализмом.

"Хочу прежде всего поздравить весь народ Сьерра-Леоне с годовщиной обретения независимости, которая отмечалась 27 апреля этого года. Россия, Советский Союз, в целом наша страна внесли серьезный, я бы сказал, решающий вклад в поддержку борьбы с колониализмом, были инициаторами декларации ООН о предоставлении независимости странам и народам", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Он также отметил, что отношения между Россией и Сьерра-Леоне "традиционно дружественные", в январе следующего года исполнится 60 лет установлению дипломатических связей между двумя странами и по этому поводу запланированы мероприятия.
Глава МИД Сьерра-Леоне Дэвид Фрэнсис подчеркнул, что отношения его страны с Россией были и остаются крепкими, дружескими и взаимовыгодными. Именно поэтому он выбрал Россию для своего первого зарубежного визита после назначения на должность главы внешнеполитического ведомства. Ранее он уже бывал в РФ и участвовал в саммите Россия-Африка в Сочи в 2019 году.
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