https://ria.ru/20210517/kolonializm-1732645527.html

Лавров отметил роль России в борьбе с колониализмом

Лавров отметил роль России в борьбе с колониализмом

Глава российского МИД Сергей Лавров поздравил коллегу из Сьерра-Леоне Дэвида Фрэнсиса с 60-летием независимости страны и отметил особую роль России в борьбе с... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:01

2021-05-17T15:01

2021-05-17T15:01

россия

сергей лавров

сьерра-леоне

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров поздравил коллегу из Сьерра-Леоне Дэвида Фрэнсиса с 60-летием независимости страны и отметил особую роль России в борьбе с колониализмом.Он также отметил, что отношения между Россией и Сьерра-Леоне "традиционно дружественные", в январе следующего года исполнится 60 лет установлению дипломатических связей между двумя странами и по этому поводу запланированы мероприятия.Глава МИД Сьерра-Леоне Дэвид Фрэнсис подчеркнул, что отношения его страны с Россией были и остаются крепкими, дружескими и взаимовыгодными. Именно поэтому он выбрал Россию для своего первого зарубежного визита после назначения на должность главы внешнеполитического ведомства. Ранее он уже бывал в РФ и участвовал в саммите Россия-Африка в Сочи в 2019 году.

https://ria.ru/20201218/kolonializm-1589822423.html

россия

сьерра-леоне

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россия, сергей лавров, сьерра-леоне, в мире