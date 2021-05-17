https://ria.ru/20210517/kitay-1732590443.html

Россия готовит ряд "вкусных премьер" к продуктовой выставке SIAL China

Россия готовит ряд "вкусных премьер" к продуктовой выставке SIAL China

Россия устроит целый ряд "вкусных премьер" на предстоящей 18-20 мая в Шанхае крупнейшей в Китае и Азии выставке продуктов питания и индустрии гостеприимства... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:38

2021-05-17T10:38

2021-05-17T10:38

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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия устроит целый ряд "вкусных премьер" на предстоящей 18-20 мая в Шанхае крупнейшей в Китае и Азии выставке продуктов питания и индустрии гостеприимства SIAL China.По ее словам, российский национальный стенд будет разбит на две части, одна из которых будет посвящена исключительно мясной продукции. "Национальный стенд объединит под собой 18 российских компаний, помимо этого будут отдельные стенды регионов", - сообщила собеседник информслужбы. Она добавила, что в рамках выставки пройдут не только презентации новых линеек продукции, но и мастер-классы русской кухни, уже подтверждены деловые переговоры поставщиков из России с китайскими покупателями.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, азия, технологии, экономика