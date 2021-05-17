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Россия готовит ряд "вкусных премьер" к продуктовой выставке SIAL China
Россия готовит ряд "вкусных премьер" к продуктовой выставке SIAL China
Россия устроит целый ряд "вкусных премьер" на предстоящей 18-20 мая в Шанхае крупнейшей в Китае и Азии выставке продуктов питания и индустрии гостеприимства... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:38
2021-05-17T10:38
2021-05-17T10:38
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия устроит целый ряд "вкусных премьер" на предстоящей 18-20 мая в Шанхае крупнейшей в Китае и Азии выставке продуктов питания и индустрии гостеприимства SIAL China.По ее словам, российский национальный стенд будет разбит на две части, одна из которых будет посвящена исключительно мясной продукции. "Национальный стенд объединит под собой 18 российских компаний, помимо этого будут отдельные стенды регионов", - сообщила собеседник информслужбы. Она добавила, что в рамках выставки пройдут не только презентации новых линеек продукции, но и мастер-классы русской кухни, уже подтверждены деловые переговоры поставщиков из России с китайскими покупателями.
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