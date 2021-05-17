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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210517/kitay-1732590443.html
Россия готовит ряд "вкусных премьер" к продуктовой выставке SIAL China
Россия готовит ряд "вкусных премьер" к продуктовой выставке SIAL China
Россия устроит целый ряд "вкусных премьер" на предстоящей 18-20 мая в Шанхае крупнейшей в Китае и Азии выставке продуктов питания и индустрии гостеприимства... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:38
2021-05-17T10:38
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия устроит целый ряд "вкусных премьер" на предстоящей 18-20 мая в Шанхае крупнейшей в Китае и Азии выставке продуктов питания и индустрии гостеприимства SIAL China.По ее словам, российский национальный стенд будет разбит на две части, одна из которых будет посвящена исключительно мясной продукции. "Национальный стенд объединит под собой 18 российских компаний, помимо этого будут отдельные стенды регионов", - сообщила собеседник информслужбы. Она добавила, что в рамках выставки пройдут не только презентации новых линеек продукции, но и мастер-классы русской кухни, уже подтверждены деловые переговоры поставщиков из России с китайскими покупателями.
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россия, москва, азия, технологии, экономика

Россия готовит ряд "вкусных премьер" к продуктовой выставке SIAL China

10:38 17.05.2021
 
© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПосетители у "Дворца земного спокойствия" в "Запретном городе" в центре Пекина
Посетители у Дворца земного спокойствия в Запретном городе в центре Пекина - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 17 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Россия устроит целый ряд "вкусных премьер" на предстоящей 18-20 мая в Шанхае крупнейшей в Китае и Азии выставке продуктов питания и индустрии гостеприимства SIAL China.
"На китайском рынке состоятся премьеры новых линеек российской молочной и мясной продукции", - рассказала информслужбе "Россия-Китай: главное" Карина Авакова, исполнительный директор агентства China MICE, которое выступило одним из организаторов национального стенда России на SIAL.
По ее словам, российский национальный стенд будет разбит на две части, одна из которых будет посвящена исключительно мясной продукции. "Национальный стенд объединит под собой 18 российских компаний, помимо этого будут отдельные стенды регионов", - сообщила собеседник информслужбы. Она добавила, что в рамках выставки пройдут не только презентации новых линеек продукции, но и мастер-классы русской кухни, уже подтверждены деловые переговоры поставщиков из России с китайскими покупателями.
 
Россия-Китай: ГлавноеРоссияМоскваАзияТехнологииЭкономика
 
 
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