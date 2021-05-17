https://ria.ru/20210517/kirkorov-1732665411.html

Литва считает Киркорова угрозой госбезопасности, заявил Добровинский

Литва считает Киркорова угрозой госбезопасности, заявил Добровинский

Министерство внутренних дел Литвы в суде объяснило запрет на въезд Филиппу Киркорову соображениями государственной безопасности, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:31

2021-05-17T16:31

2021-05-17T16:31

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Министерство внутренних дел Литвы в суде объяснило запрет на въезд Филиппу Киркорову соображениями государственной безопасности, рассказал РИА Новости юридический представитель певца Александр Добровинский.Вильнюсский окружной административный суд сегодня провел первое заседание по существу по иску Киркорова, оспаривающего запрет на въезд в Литву."Решение о запрете на въезд певцу Филиппу Киркорову было принято в целях защиты государственной безопасности от Киркорова. Мы, конечно, надеемся, что суд отменит запрет на творчество артиста и Литва войдет в число демократических европейских государств, для которых понятия прав человека, искусства и культуры не являются пустым звуком", - заявил собеседник агентства.По словам Добровинского, МВД представило несколько аргументов, на основании которых решение могло быть принято, но все они были сформированы только после начала судебного разбирательства, что говорит о том, что основано оно не на аргументах, а принято лишь по просьбе МИД Литвы с целью давления на РФ.МИД Литвы "так и не смог предоставить суду свои аргументы, объясняющие, почему он обратился в МВД против Филиппа Киркорова", добавил юрист.Решение по иску будет оглашено 14 июня, сообщал ранее Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу суда.В начале года МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".

https://ria.ru/20210423/kirkorov-1729677355.html

https://ria.ru/20210315/kirkorov-1601344451.html

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