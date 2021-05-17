https://ria.ru/20210517/kino-1732627885.html
В Сети появился отрывок из фильма про Черную Вдову
В Сети появился отрывок из фильма про Черную Вдову
В сети появился отрывок из первого сольного фильма Marvel о Черной Вдове. Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:43
2021-05-17T13:43
2021-05-17T15:08
культура
флоренс пью
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
скарлетт йоханссон
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В сети появился отрывок из первого сольного фильма Marvel о Черной Вдове. Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает Deadline.На видео показано, как Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) и Елена Белова (Флоренс Пью) пытаются оторваться от погони. Из фрагмента понятно, что характеры героинь сильно различаются. Пока Романофф жмет на газ, стремясь скрыться от противника, Белова готова рискнуть — она вырывает руль у коллеги и совершает опасный маневр, в результате которого их преследовательница падает с мотоцикла. "Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Он является продолжением ленты "Первый мститель: Противостояние". В нем Наташа Романофф, бывшая убийца из КГБ, сталкивается со своим прошлым. Картина выходит в российский прокат 8 июля 2021 года.
https://ria.ru/20210426/johansson-1729486667.html
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РИА Новости
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флоренс пью, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, скарлетт йоханссон
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости.
В сети появился отрывок из первого сольного фильма Marvel о Черной Вдове. Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает
Deadline.
На видео показано, как Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) и Елена Белова (Флоренс Пью) пытаются оторваться от погони. Из фрагмента понятно, что характеры героинь сильно различаются. Пока Романофф жмет на газ, стремясь скрыться от противника, Белова готова рискнуть — она вырывает руль у коллеги и совершает опасный маневр, в результате которого их преследовательница падает с мотоцикла.
"Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Он является продолжением ленты "Первый мститель: Противостояние". В нем Наташа Романофф, бывшая убийца из КГБ, сталкивается со своим прошлым.
Картина выходит в российский прокат 8 июля 2021 года.