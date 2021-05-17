https://ria.ru/20210517/kino-1732627885.html

В Сети появился отрывок из фильма про Черную Вдову

В Сети появился отрывок из фильма про Черную Вдову

В сети появился отрывок из первого сольного фильма Marvel о Черной Вдове. Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:43

2021-05-17T13:43

2021-05-17T15:08

культура

флоренс пью

кино и сериалы

новости культуры

marvel comics

скарлетт йоханссон

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В сети появился отрывок из первого сольного фильма Marvel о Черной Вдове. Ролик был представлен на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards, сообщает Deadline.На видео показано, как Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) и Елена Белова (Флоренс Пью) пытаются оторваться от погони. Из фрагмента понятно, что характеры героинь сильно различаются. Пока Романофф жмет на газ, стремясь скрыться от противника, Белова готова рискнуть — она вырывает руль у коллеги и совершает опасный маневр, в результате которого их преследовательница падает с мотоцикла. "Черная Вдова" — 24-й фильм кинематографической вселенной Marvel. Он является продолжением ленты "Первый мститель: Противостояние". В нем Наташа Романофф, бывшая убийца из КГБ, сталкивается со своим прошлым. Картина выходит в российский прокат 8 июля 2021 года.

https://ria.ru/20210426/johansson-1729486667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флоренс пью, кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, скарлетт йоханссон