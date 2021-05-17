https://ria.ru/20210517/keshbek-1732706572.html

На кешбэк за путевки в детские лагеря выделили пять миллиардов рублей

На кешбэк за путевки в детские лагеря выделили пять миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:40

2021-05-17T19:40

2021-05-17T19:40

михаил мишустин

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150162/91/1501629167_0:199:3680:2269_1920x0_80_0_0_6a519a4aeac68d237bc82fd7b541b2c5.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря, сообщается на сайте правительства."По поручению президента в 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Поясняется, что кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту "Мир". Воспользоваться этой программой смогут более 350 тысяч семей. Ее подробные условия будут утверждены в ближайшее время.Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен 13 мая на заседании правительства. По словам Мишустина, новая программа поддержит российские семьи, будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья. Также глава кабмина попросил Ростуризм совместно с министерством финансов и министерством просвещения оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели.Решение принято в рамках поручения президента России Владимира Путина. В послании Федеральному собранию Путин подчеркивал, что особое внимание необходимо уделять здоровью детей, а детский отдых сделать максимально доступным, напоминает пресс-служба.

https://ria.ru/20210505/pravitelstvo-1731174005.html

https://ria.ru/20210512/keshbek-1731905366.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество