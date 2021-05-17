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На кешбэк за путевки в детские лагеря выделили пять миллиардов рублей
На кешбэк за путевки в детские лагеря выделили пять миллиардов рублей
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря, сообщается на сайте... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:40
2021-05-17T19:40
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря, сообщается на сайте правительства."По поручению президента в 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Поясняется, что кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту "Мир". Воспользоваться этой программой смогут более 350 тысяч семей. Ее подробные условия будут утверждены в ближайшее время.Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен 13 мая на заседании правительства. По словам Мишустина, новая программа поддержит российские семьи, будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья. Также глава кабмина попросил Ростуризм совместно с министерством финансов и министерством просвещения оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели.Решение принято в рамках поручения президента России Владимира Путина. В послании Федеральному собранию Путин подчеркивал, что особое внимание необходимо уделять здоровью детей, а детский отдых сделать максимально доступным, напоминает пресс-служба.
https://ria.ru/20210505/pravitelstvo-1731174005.html
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михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм), владимир путин, общество

На кешбэк за путевки в детские лагеря выделили пять миллиардов рублей

19:40 17.05.2021
 
© Fotolia / art_zzzШкольный автобус
Школьный автобус - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Fotolia / art_zzz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря, сообщается на сайте правительства.
"По поручению президента в 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Распоряжение о выделении на эти цели 5 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что кешбэк за оплаченные путевки будет автоматически начисляться на карту "Мир". Воспользоваться этой программой смогут более 350 тысяч семей. Ее подробные условия будут утверждены в ближайшее время.
Вопрос о выделении финансирования из резервного фонда был рассмотрен и одобрен 13 мая на заседании правительства. По словам Мишустина, новая программа поддержит российские семьи, будет способствовать развитию внутреннего туризма и даст многим ребятам возможность отдохнуть с пользой для здоровья. Также глава кабмина попросил Ростуризм совместно с министерством финансов и министерством просвещения оперативно подготовить и внести в правительство проект постановления об утверждении правил предоставления субсидий на эти цели.
Решение принято в рамках поручения президента России Владимира Путина. В послании Федеральному собранию Путин подчеркивал, что особое внимание необходимо уделять здоровью детей, а детский отдых сделать максимально доступным, напоминает пресс-служба.
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Михаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Владимир ПутинОбщество
 
 
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