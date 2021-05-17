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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210517/karaoke-1732651434.html
Телеканал "Россия", "Новое Радио" и TikTok запустили караоке-марафон
Телеканал "Россия", "Новое Радио" и TikTok запустили караоке-марафон
В день премьеры нового захватывающего музыкального шоу "Я вижу твой голос", которая состоялась 14 мая, телеканал "Россия 1", TikTok и "Новое Радио" объявили... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:10
2021-05-17T17:10
шоубиз
владимир маркони
tiktok
шоу-бизнес
знаменитости
ани лорак
диана арбенина
россия-1 (телеканал)
лариса долина
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В день премьеры нового захватывающего музыкального шоу "Я вижу твой голос", которая состоялась 14 мая, телеканал "Россия 1", TikTok и "Новое Радио" объявили старт караоке-марафона #ЯВИЖУТВОЙГОЛОС.Его участники – пользователи TikTok – смогут спеть дуэтом с любимыми исполнителями и попасть в эфир "Нового Радио".Для этого необходимо зайти на страницу шоу "Я вижу твой голос", исполнить песню под фонограмму вместе с участниками проекта, а затем – своим голосом или дуэтом со звездой, и выложить ролик с хэштегом #ЯВИЖУТВОЙГОЛОС, отметив @tvrussia1 и @newradio.Лучшие исполнители попадут в утреннее ТikTok шоу "Нового Радио", а также получат в подарок эксклюзивный караоке-микрофон.Ведущим шоу "Я вижу твой голос", которое является адаптацией популярного во всем мире музыкального квеста "I can see your voice", стал Владимир Маркони.Разоблачать лжевокалистов и помогать участнику программы выиграть миллион рублей будут звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Диана Арбенина, Алексей Чумаков, Анна Седокова, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов и другие знаменитости.Следующий выпуск шоу выйдет на телеканале "Россия 1" 21 мая в 21:00.
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РИА Новости
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владимир маркони, tiktok, шоу-бизнес, знаменитости, ани лорак, диана арбенина, россия-1 (телеканал), лариса долина, андрей малахов, филипп киркоров

Телеканал "Россия", "Новое Радио" и TikTok запустили караоке-марафон

17:10 17.05.2021
 
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"Караоке-марафон #ЯВИЖУТВОЙГОЛОС
Караоке-марафон #ЯВИЖУТВОЙГОЛОС - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия 1"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В день премьеры нового захватывающего музыкального шоу "Я вижу твой голос", которая состоялась 14 мая, телеканал "Россия 1", TikTok и "Новое Радио" объявили старт караоке-марафона #ЯВИЖУТВОЙГОЛОС.
Его участники – пользователи TikTok – смогут спеть дуэтом с любимыми исполнителями и попасть в эфир "Нового Радио".
Для этого необходимо зайти на страницу шоу "Я вижу твой голос", исполнить песню под фонограмму вместе с участниками проекта, а затем – своим голосом или дуэтом со звездой, и выложить ролик с хэштегом #ЯВИЖУТВОЙГОЛОС, отметив @tvrussia1 и @newradio.
Лучшие исполнители попадут в утреннее ТikTok шоу "Нового Радио", а также получат в подарок эксклюзивный караоке-микрофон.
Ведущим шоу "Я вижу твой голос", которое является адаптацией популярного во всем мире музыкального квеста "I can see your voice", стал Владимир Маркони.
Разоблачать лжевокалистов и помогать участнику программы выиграть миллион рублей будут звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Диана Арбенина, Алексей Чумаков, Анна Седокова, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов и другие знаменитости.
Следующий выпуск шоу выйдет на телеканале "Россия 1" 21 мая в 21:00.
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ШоубизВладимир МаркониTikTokШоу-бизнесЗнаменитостиАни ЛоракДиана АрбенинаРоссия-1 (телеканал)Лариса ДолинаАндрей МалаховФилипп Киркоров
 
 
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