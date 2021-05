Телеканал "Россия", "Новое Радио" и TikTok запустили караоке-марафон

https://ria.ru/20210517/karaoke-1732651434.html

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. В день премьеры нового захватывающего музыкального шоу "Я вижу твой голос", которая состоялась 14 мая, телеканал "Россия 1", TikTok и "Новое Радио" объявили старт караоке-марафона #ЯВИЖУТВОЙГОЛОС.Его участники – пользователи TikTok – смогут спеть дуэтом с любимыми исполнителями и попасть в эфир "Нового Радио".Для этого необходимо зайти на страницу шоу "Я вижу твой голос", исполнить песню под фонограмму вместе с участниками проекта, а затем – своим голосом или дуэтом со звездой, и выложить ролик с хэштегом #ЯВИЖУТВОЙГОЛОС, отметив @tvrussia1 и @newradio.Лучшие исполнители попадут в утреннее ТikTok шоу "Нового Радио", а также получат в подарок эксклюзивный караоке-микрофон.Ведущим шоу "Я вижу твой голос", которое является адаптацией популярного во всем мире музыкального квеста "I can see your voice", стал Владимир Маркони.Разоблачать лжевокалистов и помогать участнику программы выиграть миллион рублей будут звезды шоу-бизнеса: Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Валерий Меладзе, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Диана Арбенина, Алексей Чумаков, Анна Седокова, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов и другие знаменитости.Следующий выпуск шоу выйдет на телеканале "Россия 1" 21 мая в 21:00.

