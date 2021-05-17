https://ria.ru/20210517/italiya-1732704785.html

В Италии ослабят ограничения по COVID-19

В Италии ослабят ограничения по COVID-19

Итальянские власти сократят на час продолжительность комендантского часа: он будет начинаться с 23 часов вечера, сообщили журналистам в правительстве страны. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T19:27

2021-05-17T19:27

2021-05-17T20:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

фриули-венеция-джулия

венето

марио драги

италия

в мире

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РИМ, 17 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти сократят на час продолжительность комендантского часа: он будет начинаться с 23 часов вечера, сообщили журналистам в правительстве страны.В понедельник премьер Италии Марио Драги провел заседание координационной группы по карантинным мерам в связи с эпидемией COVID-19, в котором приняли участие министры и эксперты-представители научно-технического комитета при правительстве.По итогам встречи принято решение сократить на один час начало комендантского часа в регионах, которые находятся в "желтой" зоне ограничений, означающей низкую угрозу распространения вируса. Эту меру закрепят положения готовящего к принятию декрета.С понедельника только один регион Италии находится в "оранжевой" зоне мер локдауна – в альпийской Валле Д'Аоста закрыты рестораны и бары, за исключением работы на вынос, а также музеи, кино и концертные залы.С 7 июня комендантский час планируется сократить еще на час – он будет вступать в силу с полуночи. С 21 июня его планируется отменить, сообщил представитель властей.Кроме того, с 1 июня в Италию возвращаются "белые" зоны, где из ограничений будут действовать только социальная дистанция и обязательное ношение медицинских масок. Минимальные меры получат Фриули-Венеция-Джулия, Молизе и Сардиния. С 7 июня к ним присоединятся Абруццо, Венето и Лигурия.Источники в Совете министров Италии также сообщили, что по итогам заседания в понедельник рестораны получает получат возможность с 1 июня принимать посетителей внутри, а не только на открытых верандах, как сейчас. Также предлагается перенести на неделю раньше дату открытия тренажерных залов, что позволит им открыться уже 24 мая. Крытые бассейны и оздоровительные центры смогут возобновить работу c 1 июля.По состоянию на понедельник, общее число случаев заражения коронавирусом на Апеннинах превысило 4 миллиона, 3,7 миллиона больных выздоровели, жертвами стали 124 296 человек. В изоляции по месту жительства находятся более 309 тысяч человек, госпитализированы 12 тысяч пациентов, в отделениях интенсивной терапии содержатся 1,1 тысячи человек.Данные последних дней говорят о спаде заражений и смертности от COVID-19: накануне минздрав страны сообщил о 93 жертвах пандемии, что стало самым низком ростом этого показателя с октября. В понедельник сообщается о 3455 новых случаях заражения, что также соответствует показателям прошлой осени перед началом второй "волны" эпидемии.

https://ria.ru/20210517/kipr-1732583340.html

https://ria.ru/20210517/pandemiya-1732597048.html

фриули-венеция-джулия

венето

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, фриули-венеция-джулия, венето, марио драги, италия, в мире