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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210517/italiya-1732704785.html
В Италии ослабят ограничения по COVID-19
В Италии ослабят ограничения по COVID-19
Итальянские власти сократят на час продолжительность комендантского часа: он будет начинаться с 23 часов вечера, сообщили журналистам в правительстве страны. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T19:27
2021-05-17T20:01
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
фриули-венеция-джулия
венето
марио драги
италия
в мире
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РИМ, 17 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти сократят на час продолжительность комендантского часа: он будет начинаться с 23 часов вечера, сообщили журналистам в правительстве страны.В понедельник премьер Италии Марио Драги провел заседание координационной группы по карантинным мерам в связи с эпидемией COVID-19, в котором приняли участие министры и эксперты-представители научно-технического комитета при правительстве.По итогам встречи принято решение сократить на один час начало комендантского часа в регионах, которые находятся в "желтой" зоне ограничений, означающей низкую угрозу распространения вируса. Эту меру закрепят положения готовящего к принятию декрета.С понедельника только один регион Италии находится в "оранжевой" зоне мер локдауна – в альпийской Валле Д'Аоста закрыты рестораны и бары, за исключением работы на вынос, а также музеи, кино и концертные залы.С 7 июня комендантский час планируется сократить еще на час – он будет вступать в силу с полуночи. С 21 июня его планируется отменить, сообщил представитель властей.Кроме того, с 1 июня в Италию возвращаются "белые" зоны, где из ограничений будут действовать только социальная дистанция и обязательное ношение медицинских масок. Минимальные меры получат Фриули-Венеция-Джулия, Молизе и Сардиния. С 7 июня к ним присоединятся Абруццо, Венето и Лигурия.Источники в Совете министров Италии также сообщили, что по итогам заседания в понедельник рестораны получает получат возможность с 1 июня принимать посетителей внутри, а не только на открытых верандах, как сейчас. Также предлагается перенести на неделю раньше дату открытия тренажерных залов, что позволит им открыться уже 24 мая. Крытые бассейны и оздоровительные центры смогут возобновить работу c 1 июля.По состоянию на понедельник, общее число случаев заражения коронавирусом на Апеннинах превысило 4 миллиона, 3,7 миллиона больных выздоровели, жертвами стали 124 296 человек. В изоляции по месту жительства находятся более 309 тысяч человек, госпитализированы 12 тысяч пациентов, в отделениях интенсивной терапии содержатся 1,1 тысячи человек.Данные последних дней говорят о спаде заражений и смертности от COVID-19: накануне минздрав страны сообщил о 93 жертвах пандемии, что стало самым низком ростом этого показателя с октября. В понедельник сообщается о 3455 новых случаях заражения, что также соответствует показателям прошлой осени перед началом второй "волны" эпидемии.
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коронавирус covid-19, фриули-венеция-джулия, венето, марио драги, италия, в мире

В Италии ослабят ограничения по COVID-19

19:27 17.05.2021 (обновлено: 20:01 17.05.2021)
 
© AFP 2021 / Vincenzo PintoНапоминание о мерах предосторожности в церкви в Риме
Напоминание о мерах предосторожности в церкви в Риме - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
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РИМ, 17 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские власти сократят на час продолжительность комендантского часа: он будет начинаться с 23 часов вечера, сообщили журналистам в правительстве страны.
В понедельник премьер Италии Марио Драги провел заседание координационной группы по карантинным мерам в связи с эпидемией COVID-19, в котором приняли участие министры и эксперты-представители научно-технического комитета при правительстве.
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По итогам встречи принято решение сократить на один час начало комендантского часа в регионах, которые находятся в "желтой" зоне ограничений, означающей низкую угрозу распространения вируса. Эту меру закрепят положения готовящего к принятию декрета.
С понедельника только один регион Италии находится в "оранжевой" зоне мер локдауна – в альпийской Валле Д'Аоста закрыты рестораны и бары, за исключением работы на вынос, а также музеи, кино и концертные залы.
С 7 июня комендантский час планируется сократить еще на час – он будет вступать в силу с полуночи. С 21 июня его планируется отменить, сообщил представитель властей.
Кроме того, с 1 июня в Италию возвращаются "белые" зоны, где из ограничений будут действовать только социальная дистанция и обязательное ношение медицинских масок. Минимальные меры получат Фриули-Венеция-Джулия, Молизе и Сардиния. С 7 июня к ним присоединятся Абруццо, Венето и Лигурия.
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Источники в Совете министров Италии также сообщили, что по итогам заседания в понедельник рестораны получает получат возможность с 1 июня принимать посетителей внутри, а не только на открытых верандах, как сейчас. Также предлагается перенести на неделю раньше дату открытия тренажерных залов, что позволит им открыться уже 24 мая. Крытые бассейны и оздоровительные центры смогут возобновить работу c 1 июля.
По состоянию на понедельник, общее число случаев заражения коронавирусом на Апеннинах превысило 4 миллиона, 3,7 миллиона больных выздоровели, жертвами стали 124 296 человек. В изоляции по месту жительства находятся более 309 тысяч человек, госпитализированы 12 тысяч пациентов, в отделениях интенсивной терапии содержатся 1,1 тысячи человек.
Данные последних дней говорят о спаде заражений и смертности от COVID-19: накануне минздрав страны сообщил о 93 жертвах пандемии, что стало самым низком ростом этого показателя с октября. В понедельник сообщается о 3455 новых случаях заражения, что также соответствует показателям прошлой осени перед началом второй "волны" эпидемии.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Фриули-Венеция-ДжулияВенетоМарио ДрагиИталияВ мире
 
 
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