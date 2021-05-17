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Кремль еще не ознакомился с просьбой экс-советника Рейгана о гражданстве
Кремль еще не ознакомился с просьбой экс-советника Рейгана о гражданстве
В Кремле еще не ознакомились с просьбой о предоставлении гражданства бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:41
2021-05-17T12:48
россия
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сша
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Кремле еще не ознакомились с просьбой о предоставлении гражданства бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Масси в эфире НТВ обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".
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россия, дмитрий песков, сша, в мире

Кремль еще не ознакомился с просьбой экс-советника Рейгана о гражданстве

12:41 17.05.2021 (обновлено: 12:48 17.05.2021)
 
CC0 / White House Photographic Office / Сюзанна Масси
Сюзанна Масси - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
CC0 / White House Photographic Office /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Кремле еще не ознакомились с просьбой о предоставлении гражданства бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Масси в эфире НТВ обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.
"Нет, мы не ознакомились с этим обращением, не имели возможности смотреть эту чудесную телепередачу. Но вы знаете, что обращение за гражданством подразумевает выполнение определенных бюрократических процедур - нужно подать заявление и так далее. После того, как эти процедуры будут выполнены, соответственно, вопрос будет рассматриваться", - сказал Песков в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим обращением.
Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".
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