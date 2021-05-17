Кремль еще не ознакомился с просьбой экс-советника Рейгана о гражданстве
12:41 17.05.2021 (обновлено: 12:48 17.05.2021)
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Кремле еще не ознакомились с просьбой о предоставлении гражданства бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Масси в эфире НТВ обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.
"Нет, мы не ознакомились с этим обращением, не имели возможности смотреть эту чудесную телепередачу. Но вы знаете, что обращение за гражданством подразумевает выполнение определенных бюрократических процедур - нужно подать заявление и так далее. После того, как эти процедуры будут выполнены, соответственно, вопрос будет рассматриваться", - сказал Песков в ответ на вопрос, ознакомились ли в Кремле с этим обращением.
Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".