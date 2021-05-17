https://ria.ru/20210517/grazhdanstvo-1732613874.html

Кремль еще не ознакомился с просьбой экс-советника Рейгана о гражданстве

Кремль еще не ознакомился с просьбой экс-советника Рейгана о гражданстве

В Кремле еще не ознакомились с просьбой о предоставлении гражданства бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:41

2021-05-17T12:41

2021-05-17T12:48

россия

дмитрий песков

сша

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. В Кремле еще не ознакомились с просьбой о предоставлении гражданства бывшей сотруднице Госдепартамента США, экс-советнику президента США Рональда Рейгана Сюзанне Масси, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Масси в эфире НТВ обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предоставить ей российское гражданство.Масси - американский историк, писательница, общественный и государственный деятель. В 1984-1988 годах была советником президента США Рональда Рейгана и сыграла важную роль в нормализации российско-американских отношений и окончании холодной войны. Масси участвовала в подготовке встреч Рейгана и экс-президента СССР Михаила Горбачева в Женеве и Рейкьявике в 1985-1986 годах. Именно Масси научила Рейгана по-русски произносить пословицу "доверяй, но проверяй".

https://ria.ru/20210503/masalov-1731018483.html

россия

сша

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2021

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россия, дмитрий песков, сша, в мире