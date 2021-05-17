https://ria.ru/20210517/genkonsulstvo-1732683848.html
Генконсульство США в Екатеринбурге сократило штат
Генконсульство США в Екатеринбурге сократило штат
Штат сотрудников сокращен в генконсульстве США в Екатеринбурге, сообщило учреждение. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T17:47
2021-05-17T17:47
2021-05-17T17:47
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Штат сотрудников сокращен в генконсульстве США в Екатеринбурге, сообщило учреждение."Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы консульства США в социальной сети Facebook будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию правительства РФ", - говорится на странице генконсульства в соцсети "ВКонтакте".Генконсульство поблагодарило читателей за внимание и интерес к США и американо-российским отношениям. "Приглашаем вас продолжить общение на страницах посольства США в Москве в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Твиттере. Кроме того, необходимую информацию вы можете узнать на официальном сайте посольства США в России", - отмечается в сообщении.Ранее госдепартамент США сообщил, что генконсульство в Екатеринбурге в настоящее время не выдает визы и не обслуживает американских граждан. Генконсульство США в Екатеринбурге сообщило, что генконсул Эми Сторроу покинула Урал.В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией в конце апреля как ответ на очередные антироссийские санкции.Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестают оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, которые касаются срочных вопросов - в обозримом будущем американцам в России не будут предоставлять нотариальных услуг, выдавать свидетельства о рождении детей, обновлять истекающие паспорта. Подобные услуги могут быть оказаны только в чрезвычайных обстоятельствах, но с существенной задержкой. Всем американцам с истекающей визой посольство посоветовало покинуть Россию до 15 июня.В посольстве отметили, что "из-за действий российского правительства, были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений".В российском МИД заявление США о сокращении объема предоставляемых консульских услуг восприняли с недоумением. В ведомстве отметили, что на первый взгляд решение США ограничить оказание консульских услуг в России "выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб". В МИД подчеркнули, что и до этого визовое обслуживание шло с многомесячными задержками, а ожидание интервью у американского консула длилось до года, в целом ситуацию можно описать как "не умеем и не хотим работать", потому что в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.
https://ria.ru/20210513/mid-1732177357.html
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россия, москва, сша, в мире
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости.
Штат сотрудников сокращен в генконсульстве США
в Екатеринбурге
, сообщило учреждение.
"Мы вынуждены сообщить с глубоким сожалением, что обновление страницы консульства США в социальной сети Facebook будет приостановлено в связи с сокращением штата наших сотрудников по требованию правительства РФ", - говорится на странице генконсульства в соцсети "ВКонтакте
".
Генконсульство поблагодарило читателей за внимание и интерес к США и американо-российским отношениям. "Приглашаем вас продолжить общение на страницах посольства США в Москве
в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Твиттере. Кроме того, необходимую информацию вы можете узнать на официальном сайте посольства США в России", - отмечается в сообщении.
Ранее госдепартамент США сообщил, что генконсульство в Екатеринбурге в настоящее время не выдает визы и не обслуживает американских граждан. Генконсульство США в Екатеринбурге сообщило, что генконсул Эми Сторроу покинула Урал.
В американском посольстве приостановку консульских услуг объяснили ограничительными мерами на работу дипломатической миссии США, которые были введены Россией
в конце апреля как ответ на очередные антироссийские санкции.
Кроме того, в американском посольстве предупредили, что перестают оказывать консульские услуги своим гражданам за исключением чрезвычайных случаев, которые касаются срочных вопросов - в обозримом будущем американцам в России не будут предоставлять нотариальных услуг, выдавать свидетельства о рождении детей, обновлять истекающие паспорта. Подобные услуги могут быть оказаны только в чрезвычайных обстоятельствах, но с существенной задержкой. Всем американцам с истекающей визой посольство посоветовало покинуть Россию до 15 июня.
В посольстве отметили, что "из-за действий российского правительства, были вынуждены на 75% сократить численный состав консульских учреждений".
В российском МИД заявление США о сокращении объема предоставляемых консульских услуг восприняли с недоумением. В ведомстве отметили, что на первый взгляд решение США ограничить оказание консульских услуг в России "выглядит как проявление архаичности и неэффективности американских консульских и дипломатических служб". В МИД подчеркнули, что и до этого визовое обслуживание шло с многомесячными задержками, а ожидание интервью у американского консула длилось до года, в целом ситуацию можно описать как "не умеем и не хотим работать", потому что в российских консульских учреждениях, число которых американская сторона в последние годы существенно сократила, срок оформления виз остался прежним – до 10 дней.