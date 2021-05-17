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"Северный поток — 2" будет достроен, заявил генконсул Германии
"Северный поток — 2" будет достроен, заявил генконсул Германии
Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, необходимо проложить еще 80 километров, сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:01
2021-05-17T13:01
матиас крузе
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
германия
экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, необходимо проложить еще 80 километров, сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе."Насколько я знаю, 80 километров еще осталось построить на сегодняшний день. Более детальной информацией, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет достроен", - сказал Крузе журналистам.По его словам, консорциум инвесторов принимает решение о реализации проекта, в связи с чем важно понимать, что все согласования проходят согласно европейскому праву."Поэтому с точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", - добавил Крузе."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.
https://ria.ru/20210515/gaz-1732319147.html
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матиас крузе , nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, германия, экономика

"Северный поток — 2" будет достроен, заявил генконсул Германии

13:01 17.05.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, необходимо проложить еще 80 километров, сообщил генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе.
"Насколько я знаю, 80 километров еще осталось построить на сегодняшний день. Более детальной информацией, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет достроен", - сказал Крузе журналистам.
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По его словам, консорциум инвесторов принимает решение о реализации проекта, в связи с чем важно понимать, что все согласования проходят согласно европейскому праву.
"Поэтому с точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем данный проект. Видим, что этот проект разумный", - добавил Крузе.
Рабочий на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
По данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ной дочерней компании "Газпрома") на 31 марта, "Северный поток — 2" был построен на 95%, оставалось уложить 121 километр от общей протяженности газопровода по двум ниткам.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
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Матиас КрузеNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромГерманияЭкономика
 
 
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