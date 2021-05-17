https://ria.ru/20210517/gaz-1732632072.html

Новак назвал конкурентное преимущество российского газа

Новак назвал конкурентное преимущество российского газа

Возможность в любой момент увеличить объем поставок газа в Европу является одним из конкурентных преимуществ России на рынке, считает вице-премьер РФ Александр... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:00

2021-05-17T14:00

2021-05-17T14:00

россия

александр новак

европа

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Возможность в любой момент увеличить объем поставок газа в Европу является одним из конкурентных преимуществ России на рынке, считает вице-премьер РФ Александр Новак."Из-за холодной погоды и других причин во многих европейских странах были ситуации, когда наши партнеры просили нас значительно нарастить поставки энергоресурсов вне рамок контрактов. Во всех этих случаях мы пошли навстречу таким просьбам. У нас мощные резервы. Мы имеем возможность в любой момент увеличить объем поставок. Это одно из наших конкурентных преимуществ", - сказал Новак в интервью газете "Московский комсомолец".Вице-премьер обратил внимание, что в период перехода на альтернативные источники энергии в мире спрос на газ останется. "Европейские регуляторы прекрасно понимают, какую важную роль в декарбонизации играет газ, как он надежен и конкурентоспособен по сравнению с другими чистыми источниками энергии. Благодаря этому его доля в энергобалансе Европы может сохраниться на текущем уровне в 26% и к 2040 году", - отметил Новак.Он добавил также, что Россия может нарастить поставки энергоресурсов на европейский рынок, несмотря на общую динамику потребления, если продукция будет иметь ценовые и экологические преимущества.При этом Новак напомнил, что не все страны готовы покупать у РФ энергоносители, в частности, из-за политических соображений. Вице-премьер отметил Польшу, которая построила в городе Свиноуйсьце терминал для приема сжиженного природного газа с танкеров, который, по словам Новака, гораздо дороже российского трубопроводного.В качестве другого примера он привел Украину, которая "уже несколько лет якобы не покупает российский газ". "Почему якобы? Потому что на самом деле она по-прежнему покупает наш же газ, но не у нас, а у европейцев - с соответствующей большой наценкой. Работает это так. Европейский оператор покупает у нас по контракту больше газа, чем ему реально необходимо. И вот эти "запрограммированные излишки" он и продает украинцам с наценкой. В итоге украинские потребители платят за газ примерно на 30% больше того, чем они могли бы заплатить, если бы не было таких игр", - заключил вице-премьер.

https://ria.ru/20210517/gazoprovod-1732619606.html

https://ria.ru/20210515/gaz-1732319147.html

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россия, александр новак, европа, в мире