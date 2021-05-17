https://ria.ru/20210517/evrovidenie-1732695131.html

Британские букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения

Британские букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения

Российская певица Манижа, которая во вторник выступит в первом полуфинале "Евровидения" в Роттердаме, может занять пятое место, уступив конкурсантам из Мальты,... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:43

2021-05-17T18:43

2021-05-17T21:01

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

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евровидение

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франция

швейцария

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ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Российская певица Манижа, которая во вторник выступит в первом полуфинале "Евровидения" в Роттердаме, может занять пятое место, уступив конкурсантам из Мальты, Кипра и Украины, свидетельствуют данные британских букмекерских контор.Больше всего ставок на победу в первом полуфинале собрала певица из Мальты 19-летняя Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Шансы на ее выход в финал букмекеры оценили в 94%. Второе место отдано исполнительнице из Хорватии Элене Цагрину, ее шансы оцениваются также в 94%.Российская исполнительница Манижа может претендовать на пятое место в первом полуфинале, уступив конкурсантам из Литвы и Украины.Победу во втором полуфинале "Евровидения", по мнению букмекеров, может одержать Швейцария, которую в этом году представляет автор и исполнитель песен Гьон.За победу в финале, по данным тотализаторов, поборются представители Италии и Франции, которые не участвуют в полуфиналах, как представители стран "Большой пятерки", но гарантированно попадают в финал.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с композицией Russian Woman.

https://ria.ru/20210517/manizha-1732602186.html

https://ria.ru/20210517/kirkorov-1732570922.html

россия

мальта

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франция

швейцария

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, мальта, евровидение, кипр, франция, швейцария, италия, украина