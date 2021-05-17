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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210517/evrovidenie-1732695131.html
Британские букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения
Британские букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения
Российская певица Манижа, которая во вторник выступит в первом полуфинале "Евровидения" в Роттердаме, может занять пятое место, уступив конкурсантам из Мальты,... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:43
2021-05-17T21:01
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
мальта
евровидение
кипр
франция
швейцария
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ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Российская певица Манижа, которая во вторник выступит в первом полуфинале "Евровидения" в Роттердаме, может занять пятое место, уступив конкурсантам из Мальты, Кипра и Украины, свидетельствуют данные британских букмекерских контор.Больше всего ставок на победу в первом полуфинале собрала певица из Мальты 19-летняя Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Шансы на ее выход в финал букмекеры оценили в 94%. Второе место отдано исполнительнице из Хорватии Элене Цагрину, ее шансы оцениваются также в 94%.Российская исполнительница Манижа может претендовать на пятое место в первом полуфинале, уступив конкурсантам из Литвы и Украины.Победу во втором полуфинале "Евровидения", по мнению букмекеров, может одержать Швейцария, которую в этом году представляет автор и исполнитель песен Гьон.За победу в финале, по данным тотализаторов, поборются представители Италии и Франции, которые не участвуют в полуфиналах, как представители стран "Большой пятерки", но гарантированно попадают в финал.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с композицией Russian Woman.
https://ria.ru/20210517/manizha-1732602186.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, мальта, евровидение, кипр, франция, швейцария, италия, украина

Британские букмекеры назвали вероятного победителя Евровидения

18:43 17.05.2021 (обновлено: 21:01 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме
Певица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЛОНДОН, 17 мая – РИА Новости, Наталья Копылова. Российская певица Манижа, которая во вторник выступит в первом полуфинале "Евровидения" в Роттердаме, может занять пятое место, уступив конкурсантам из Мальты, Кипра и Украины, свидетельствуют данные британских букмекерских контор.
Больше всего ставок на победу в первом полуфинале собрала певица из Мальты 19-летняя Дестини Чукуньере с песней Je Me Casse. Шансы на ее выход в финал букмекеры оценили в 94%. Второе место отдано исполнительнице из Хорватии Элене Цагрину, ее шансы оцениваются также в 94%.
Кадр видео Manizha - Russian Woman - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
11:42Культура
Манижа оценила свои шансы на победу в Евровидении
Российская исполнительница Манижа может претендовать на пятое место в первом полуфинале, уступив конкурсантам из Литвы и Украины.
Победу во втором полуфинале "Евровидения", по мнению букмекеров, может одержать Швейцария, которую в этом году представляет автор и исполнитель песен Гьон.
За победу в финале, по данным тотализаторов, поборются представители Италии и Франции, которые не участвуют в полуфиналах, как представители стран "Большой пятерки", но гарантированно попадают в финал.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступит на нем с композицией Russian Woman.
Филипп Киркоров и Наталья Гордиенко на открытии Евровидения - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
07:17Шоубиз
Зрителей удивило странное поведение Киркорова на открытии Евровидения
 
КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияМальтаЕвровидениеКипрФранцияШвейцарияИталияУкраина
 
 
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