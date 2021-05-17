https://ria.ru/20210517/epokha-1732564703.html

Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом

Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом

Действия западных партнеров стали причиной обострения ситуации на международной арене, заявил в интервью RT первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T01:29

2021-05-17T01:29

2021-05-17T01:29

россия

дмитрий полянский

москва

китай

оон

в мире

политика

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия западных партнеров стали причиной обострения ситуации на международной арене, заявил в интервью RT первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, в мире наступила "серьезная и опасная эпоха", однако, как отметил дипломат, Москва готова к урегулированию ситуации.Дипломат обратил внимание, что далеко не все государства разделают этот подход. В частности, некоторые западные лидеры предпочитают "читать лекции" России, Китаю и другим странам. При этом ситуация усугубляется "мегафонной дипломатией", пояснил собеседник телеканала.Полянский заключил, что эти факторы подводят страны "к очень опасному моменту в международных отношениях".

https://ria.ru/20210516/printsipy-1732499934.html

россия

москва

китай

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