Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
© AP Photo / Seth Wenig
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия западных партнеров стали причиной обострения ситуации на международной арене, заявил в интервью RT первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в мире наступила "серьезная и опасная эпоха", однако, как отметил дипломат, Москва готова к урегулированию ситуации.
"Мы готовы к диалогу. Мы готовы прийти к определенному общему пониманию, однако считаем, что для выполнения этой задачи следует относиться друг к другу как к равному. Также, конечно, мы выступаем против любого рода вмешательства во внутренние дела других стран", — отметил Полянский.
Дипломат обратил внимание, что далеко не все государства разделают этот подход. В частности, некоторые западные лидеры предпочитают "читать лекции" России, Китаю и другим странам. При этом ситуация усугубляется "мегафонной дипломатией", пояснил собеседник телеканала.
"Эта тенденция очень хорошо просматривается прямо сейчас и осложняется тем, что мы живем в мире постправды, когда никто не обращает внимания на происходящее в действительности, и есть много источников, которые представляют информацию в искаженном виде", — уточнил дипломат.
Полянский заключил, что эти факторы подводят страны "к очень опасному моменту в международных отношениях".