Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/epokha-1732564703.html
Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
Действия западных партнеров стали причиной обострения ситуации на международной арене, заявил в интервью RT первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T01:29
2021-05-17T01:29
россия
дмитрий полянский
москва
китай
оон
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_7c7b020b4bfa02607473ed899e596898.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия западных партнеров стали причиной обострения ситуации на международной арене, заявил в интервью RT первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.По его словам, в мире наступила "серьезная и опасная эпоха", однако, как отметил дипломат, Москва готова к урегулированию ситуации.Дипломат обратил внимание, что далеко не все государства разделают этот подход. В частности, некоторые западные лидеры предпочитают "читать лекции" России, Китаю и другим странам. При этом ситуация усугубляется "мегафонной дипломатией", пояснил собеседник телеканала.Полянский заключил, что эти факторы подводят страны "к очень опасному моменту в международных отношениях".
https://ria.ru/20210516/printsipy-1732499934.html
россия
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155303/91/1553039196_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_2b8465fe7ecdd889bd24ae68ed770529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий полянский, москва, китай, оон, в мире, политика

Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом

01:29 17.05.2021
 
© AP Photo / Seth WenigПервый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Seth Wenig
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Действия западных партнеров стали причиной обострения ситуации на международной арене, заявил в интервью RT первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
По его словам, в мире наступила "серьезная и опасная эпоха", однако, как отметил дипломат, Москва готова к урегулированию ситуации.

"Мы готовы к диалогу. Мы готовы прийти к определенному общему пониманию, однако считаем, что для выполнения этой задачи следует относиться друг к другу как к равному. Также, конечно, мы выступаем против любого рода вмешательства во внутренние дела других стран", — отметил Полянский.

Дипломат обратил внимание, что далеко не все государства разделают этот подход. В частности, некоторые западные лидеры предпочитают "читать лекции" России, Китаю и другим странам. При этом ситуация усугубляется "мегафонной дипломатией", пояснил собеседник телеканала.

"Эта тенденция очень хорошо просматривается прямо сейчас и осложняется тем, что мы живем в мире постправды, когда никто не обращает внимания на происходящее в действительности, и есть много источников, которые представляют информацию в искаженном виде", — уточнил дипломат.

Полянский заключил, что эти факторы подводят страны "к очень опасному моменту в международных отношениях".
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
Вчера, 09:41
В Европарламенте сформулировали пять принципов для ведения дел с Россией
 
РоссияДмитрий ПолянскийМоскваКитайООНВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:50Израильская армия пресекла попытку наезда на военных
10:49Россия выведет из состава флота легендарные советские подлодки
10:49В Пензенской области застрелили трех человек
10:45Россия завершает испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
10:43В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Казани детей
10:39СК расследует около 60 уголовных дел, связанных с коронавирусом
10:38В ГД внесли закон, запрещающий покупать оружие без медосвидетельствования
10:33Пользователи Instagram пожаловались на сбои в работе соцсети
10:32Сенатор рассказал о новых предложениях по применению маткапитала
10:32В Югре будут судить физрука по обвинению в совращении учениц
10:31Москалькова выступила за продолжение членства России в Совете Европы
10:29Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о своем банкротстве
10:27Прокуратура проверит Приморский океанариум после видео с избиением белух
10:25СМИ: в Екатеринбурге мужчина напал на прохожих, есть жертвы
10:22Алиев отреагировал на обращение Еревана в ОДКБ из-за ситуации на границе
10:18Дизайн Android 12 полностью раскрыт до премьеры
10:18Защита Ройзмана обжаловала решение суда об обязательных работах
10:12В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке
10:10В Красноярском крае произошла утечка топлива
10:10ЛНР заявила о напряженной обстановке около участка отвода сил в Донбассе
Лента новостейМолния