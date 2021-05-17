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Египет рассчитывает принять более восьми миллионов туристов в 2021 году

Египет рассчитывает принять более восьми миллионов туристов в 2021 году

Власти Египта рассчитывают в ближайшие годы вернуть российский турпоток, аналогичный тому, что был до прекращения авиасообщения, сообщает "Турпром" со ссылкой... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:42

2021-05-17T18:42

2021-05-17T18:42

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Власти Египта рассчитывают в ближайшие годы вернуть российский турпоток, аналогичный тому, что был до прекращения авиасообщения, сообщает "Турпром" со ссылкой на министра туризма Халеда Эль-Энани. Как заявил министр, Египет нацелен на привлечение более восьми миллионов иностранных путешественников в 2021 году, в первую очередь благодаря ожидаемому возвращению российских гостей. При этом пока с января в Египет прибыли 1,8 миллиона туристов, в основном из Восточной Европы, что принесло доход почти в два миллиарда долларов.Например, за апрель страну посетили 525 тысячи гостей, что составляет около 60 процентов от показателей апреля 2019 года. Также, по данным министерства, в 2020 году Египет принял 3,6 миллиона путешественников по сравнению с 13 миллионами в 2019 году. В целом с момента открытия границ в июле 2020 года и до настоящего времени в республике побывали три миллиона туристов.По его словам, ожидается, что россияне вернутся "очень скоро", при этом на июнь уже есть заказы. "Между российскими и египетскими государственными структурами, туроператорами, авиакомпаниями и другими предприятиями ведутся переговоры, которые позволят оживить туристический поток. Я надеюсь, что до начала летнего сезона российские гости смогут насладиться Шарм-эш-Шейхом и Хургадой. Мы рассчитываем увидеть 3,5 миллиона посетителей, которые приезжали раньше", — подчеркнул министр.Однако в целом, по его словам, курорты Египта не достигнуть докризисного числа гостей до середины или конца 2022 года. Но содействовать их возвращению, а также запуску новых проектов, намерены всеми силами. В частности, туристы еще из 27 стран смогут получить визу по прибытии, помимо 46, которые были утверждены до пандемии. Разрешение на въезд стоит 25 долларов. При этом, по словам Эль-Энани, в ближайшее время страна начнет выдавать долгосрочные туристические визы на срок до 90 дней.

https://ria.ru/20210423/egipet-1729509023.html

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