https://ria.ru/20210517/dtp-1732584539.html

СМИ: число жертв ДТП с украинским автобусом в Польше выросло до семи

СМИ: число жертв ДТП с украинским автобусом в Польше выросло до семи

Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло в начале марта, выросло до семи, сообщает в понедельник украинское издание... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:00

2021-05-17T10:00

2021-05-17T10:00

мид украины

польша

херсон

украина

происшествия

в мире

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КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло в начале марта, выросло до семи, сообщает в понедельник украинское издание "Сегодня".Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из них были госпитализированы, пятеро погибли на месте. Позже в больнице умер мужчина – шестая жертва ДТП.По данным издания, более двух месяцев врачи боролись за жизнь девушки из Хмельницкого, она даже шла на поправку. Причины смерти медики пока не называют.

https://ria.ru/20210503/frantsiya-1730974933.html

польша

херсон

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид украины, польша, херсон, украина, происшествия, в мире