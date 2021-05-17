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СМИ: число жертв ДТП с украинским автобусом в Польше выросло до семи
СМИ: число жертв ДТП с украинским автобусом в Польше выросло до семи
Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло в начале марта, выросло до семи, сообщает в понедельник украинское издание... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:00
2021-05-17T10:00
мид украины
польша
херсон
украина
происшествия
в мире
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КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло в начале марта, выросло до семи, сообщает в понедельник украинское издание "Сегодня".Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из них были госпитализированы, пятеро погибли на месте. Позже в больнице умер мужчина – шестая жертва ДТП.По данным издания, более двух месяцев врачи боролись за жизнь девушки из Хмельницкого, она даже шла на поправку. Причины смерти медики пока не называют.
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мид украины, польша, херсон, украина, происшествия, в мире

СМИ: число жертв ДТП с украинским автобусом в Польше выросло до семи

10:00 17.05.2021
 
© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Depositphotos / Wb77
Читать ria.ru в
КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло в начале марта, выросло до семи, сообщает в понедельник украинское издание "Сегодня".
Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из них были госпитализированы, пятеро погибли на месте. Позже в больнице умер мужчина – шестая жертва ДТП.
"Количество жертв смертельной аварии украинского автобуса, который разбился в Польше в начале марта, снова возросло. В больнице Перемышля умерла еще одна пассажирка", - говорится в сообщении.
По данным издания, более двух месяцев врачи боролись за жизнь девушки из Хмельницкого, она даже шла на поправку. Причины смерти медики пока не называют.
Машина скорой помощи во Франции - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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МИД УкраиныПольшаХерсонУкраинаПроисшествияВ мире
 
 
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