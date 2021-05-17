https://ria.ru/20210517/dtp-1732584539.html
СМИ: число жертв ДТП с украинским автобусом в Польше выросло до семи
СМИ: число жертв ДТП с украинским автобусом в Польше выросло до семи
Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло в начале марта, выросло до семи, сообщает в понедельник украинское издание... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T10:00
2021-05-17T10:00
2021-05-17T10:00
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происшествия
в мире
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КИЕВ, 17 мая – РИА Новости. Число жертв ДТП с участием украинского автобуса в Польше, которое произошло в начале марта, выросло до семи, сообщает в понедельник украинское издание "Сегодня".Шестого марта МИД Украины сообщил об аварии с участием автобуса, который вез украинских граждан из Познани в Херсон. Всего в автобусе ехали 57 украинцев, 35 из них были госпитализированы, пятеро погибли на месте. Позже в больнице умер мужчина – шестая жертва ДТП.По данным издания, более двух месяцев врачи боролись за жизнь девушки из Хмельницкого, она даже шла на поправку. Причины смерти медики пока не называют.
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мид украины, польша, херсон, украина, происшествия, в мире