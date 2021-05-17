https://ria.ru/20210517/drozdova-1732659144.html

Директор "Современника" объяснил, почему Ольга Дроздова ушла из театра

Директор "Современника" объяснил, почему Ольга Дроздова ушла из театра

Народная артистка России Ольга Дроздова ушла из театра "Современник" по собственному желанию, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:06

2021-05-17T18:06

2021-05-17T18:06

культура

театр

новости культуры

современник (театр)

ольга дроздова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/21740/17/217401732_0:225:3005:1916_1920x0_80_0_0_4d69b45a6db60260cf00ddad46c14ac9.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Народная артистка России Ольга Дроздова ушла из театра "Современник" по собственному желанию, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.Актриса была принята в труппу "Современника" в 1989 году. Ранее СМИ, комментируя уход из труппы известной артистки, высказывали различные версии."Ольга Дроздова ушла из театра по собственному желанию, по семейным обстоятельствам", - сказал директор.Он добавил, что вопрос о том, кто заменит актрису в спектаклях с ее участием (в постановках Галины Волчек "Крутой маршрут" и "Три сестры"), пока не решен.

https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, современник (театр), ольга дроздова