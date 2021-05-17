https://ria.ru/20210517/drozdova-1732659144.html
Директор "Современника" объяснил, почему Ольга Дроздова ушла из театра
Директор "Современника" объяснил, почему Ольга Дроздова ушла из театра
Народная артистка России Ольга Дроздова ушла из театра "Современник" по собственному желанию, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:06
2021-05-17T18:06
2021-05-17T18:06
культура
театр
новости культуры
современник (театр)
ольга дроздова
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Народная артистка России Ольга Дроздова ушла из театра "Современник" по собственному желанию, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.Актриса была принята в труппу "Современника" в 1989 году. Ранее СМИ, комментируя уход из труппы известной артистки, высказывали различные версии."Ольга Дроздова ушла из театра по собственному желанию, по семейным обстоятельствам", - сказал директор.Он добавил, что вопрос о том, кто заменит актрису в спектаклях с ее участием (в постановках Галины Волчек "Крутой маршрут" и "Три сестры"), пока не решен.
https://ria.ru/20210503/teatry-1730141274.html
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театр, новости культуры, современник (театр), ольга дроздова
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Народная артистка России Ольга Дроздова ушла из театра "Современник" по собственному желанию, сообщил РИА Новости директор театра Игорь Попов.
Актриса была принята в труппу "Современника" в 1989 году. Ранее СМИ, комментируя уход из труппы известной артистки, высказывали различные версии.
"Ольга Дроздова ушла из театра по собственному желанию, по семейным обстоятельствам", - сказал директор.
Он добавил, что вопрос о том, кто заменит актрису в спектаклях с ее участием (в постановках Галины Волчек "Крутой маршрут" и "Три сестры"), пока не решен.