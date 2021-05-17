https://ria.ru/20210517/donbass-1732586212.html

ЛНР заявила о напряженной обстановке около участка отвода сил в Донбассе

ЛНР заявила о напряженной обстановке около участка отвода сил в Донбассе

Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:10

2021-05-17T10:10

2021-05-17T10:10

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ЗОЛОТОЕ (Луганская область, Украина), 17 мая - РИА Новости. Офицеры представительства самопровозглашенной Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня отмечают напряженную обстановку близ участка разведения сил и средств у частично подконтрольного ЛНР города Золотое в Донбассе из-за систематических обстрелов со стороны ВС Украины, заявил РИА Новости офицер-наблюдатель представительства ЛНР в СЦКК Виктор Матвеев.Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили о семи обстрелах в воскресенье со стороны ВС Украины, в результате одного из которых был поврежден дом в подконтрольном республике поселке Золотое-5."Обстановка сейчас (близ участка разведения сил и средств у Золотого - ред.) напряженная, украинская сторона всячески провоцирует Народную милицию, пытается сорвать перемирие и минские соглашения… В этом районе систематически вооруженные формирования Украины подвергают обстрелам позиции Народной милиции ЛНР у населенного пункта Молодежное, Золотое-5, а также Калиново-Борщеватое и Калиново", - рассказал Матвеев.Он уточнил, что в зоне самого участка разведения сил и средств нарушений режима прекращения огня наблюдатели ЛНР не отмечают, однако регулярно фиксируют украинских силовиков на оставленных ранее украинских позициях."Вооруженные силы Украины находятся на старых позициях, возвращаются ночью, ведут наблюдение", - рассказал Матвеев.Начальник пункта-управления представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации заявил РИА Новости, что украинские силовики открывают огонь не только по позициям ЛНР, но и по жилым районам близлежащих поселков, в частности, по поселку Золотое-5."Эта улица упирается в позиции ВСУ и находится параллельно позициям ВС Украины. До ВСУ здесь порядка 700–800 метров… Они находятся на терриконе шахты, и поселок весь на виду. Возможно вести корректировку. Эта улица самая ближняя к позициям ВС Украины. Несколько семей тут остались, но они не хотят уезжать", - рассказал начальник пункта-управления.В 2016 году контактная группа по Донбассу подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В октябре 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к повторному отводу сил в Золотом. В конце ноября того же года стороны завершили все мероприятия в рамках разведения сил и средств на данном участке.

https://ria.ru/20210516/obstrel-1732548931.html

https://ria.ru/20210516/bespilotnik-1732530697.html

станица луганская

луганская народная республика

донецкая народная республика

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станица луганская, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире