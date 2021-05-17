https://ria.ru/20210517/donbass-1732570405.html

В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны Украины за сутки

В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны Украины за сутки

Силовики за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T06:39

2021-05-17T06:39

2021-05-17T09:09

сцкк

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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Силовики за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее там заявляли о трех аналогичных нарушениях 15 мая.Уточняется, что украинцы стреляли из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР Нижнему Лозовому, Донецкому и Золотому-5."По предварительным данным, <...> поврежден жилой дом в населенном пункте Золотое-5", — добавил собеседник агентства.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.

https://ria.ru/20210516/obstrel-1732493764.html

https://ria.ru/20210515/donbass-1732430884.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

луганск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, луганск, оон, украина, в мире