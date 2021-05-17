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В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны Украины за сутки
В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны Украины за сутки
Силовики за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T06:39
2021-05-17T09:09
сцкк
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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Силовики за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее там заявляли о трех аналогичных нарушениях 15 мая.Уточняется, что украинцы стреляли из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР Нижнему Лозовому, Донецкому и Золотому-5."По предварительным данным, &lt;...&gt; поврежден жилой дом в населенном пункте Золотое-5", — добавил собеседник агентства.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
https://ria.ru/20210516/obstrel-1732493764.html
https://ria.ru/20210515/donbass-1732430884.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
луганск
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сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, луганск, оон, украина, в мире

В ЛНР заявили о семи нарушениях перемирия со стороны Украины за сутки

06:39 17.05.2021 (обновлено: 09:09 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской Народной Республике
Последствия обстрелов в Луганской Народной Республике - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 17 мая — РИА Новости. Силовики за минувшие сутки семь раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили РИА Новости в представительстве самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее там заявляли о трех аналогичных нарушениях 15 мая.
Уточняется, что украинцы стреляли из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольным ЛНР Нижнему Лозовому, Донецкому и Золотому-5.
"По предварительным данным, <...> поврежден жилой дом в населенном пункте Золотое-5", — добавил собеседник агентства.
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В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ.
Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
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