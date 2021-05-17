https://ria.ru/20210517/deti-1732621076.html

Детские лагеря разделят на категории по числу отдыхающих

Детские лагеря разделят на категории по числу отдыхающих

Детские лагеря будут разделены на 4 категории, в зависимости от числа отдыхающих, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена". РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:20

2021-05-17T13:20

2021-05-17T13:25

социальный навигатор

детские вопросы

детский отдых

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Детские лагеря будут разделены на 4 категории, в зависимости от числа отдыхающих, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена"."Детские лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из этих категории разработан свой комплекс мер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210517/proekt-1732607423.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество