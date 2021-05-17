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Детские лагеря разделят на категории по числу отдыхающих
Детские лагеря разделят на категории по числу отдыхающих
Детские лагеря будут разделены на 4 категории, в зависимости от числа отдыхающих, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена". РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:20
2021-05-17T13:25
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Детские лагеря будут разделены на 4 категории, в зависимости от числа отдыхающих, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена"."Детские лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из этих категории разработан свой комплекс мер", - говорится в сообщении.
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество

Детские лагеря разделят на категории по числу отдыхающих

13:20 17.05.2021 (обновлено: 13:25 17.05.2021)
 
© Fotolia / Olesia BilkeiЛетний детский лагерь
Летний детский лагерь - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Fotolia / Olesia Bilkei
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Детские лагеря будут разделены на 4 категории, в зависимости от числа отдыхающих, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена".
"Детские лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из этих категории разработан свой комплекс мер", - говорится в сообщении.
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В России утвердили проект об антитеррористической защите детских лагерей
 
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