https://ria.ru/20210517/deti-1732621076.html
Детские лагеря разделят на категории по числу отдыхающих
Детские лагеря разделят на категории по числу отдыхающих
Детские лагеря будут разделены на 4 категории, в зависимости от числа отдыхающих, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена". РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:20
2021-05-17T13:20
2021-05-17T13:25
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Детские лагеря будут разделены на 4 категории, в зависимости от числа отдыхающих, сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения "Большая перемена"."Детские лагеря будут разделены на четыре категории в зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности в регионе. Для каждой из этих категории разработан свой комплекс мер", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210517/proekt-1732607423.html
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социальный навигатор, детские вопросы, детский отдых, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество