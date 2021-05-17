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СК рассказал о новом деле об избиении осужденного в ярославской колонии
СК рассказал о новом деле об избиении осужденного в ярославской колонии
Десять человек являются фигурантами нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля, четверо из них под домашним арестом, остальные - под подпиской о... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:59
2021-05-17T14:59
2021-05-17T14:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ярославская область
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Десять человек являются фигурантами нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля, четверо из них под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по Ярославской области Евгений Сучков.В марте "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.На данный момент четверо подозреваемых - двое действующих сотрудников ИК-1 и двое бывших - помещены под домашний арест. По словам адвоката Ирины Бирюковой, представляющей интересы потерпевших, задержанные подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев.Сучков сообщил, что всего по делу проходят 10 подозреваемых. "Четверо из них под домашним арестом, остальные – под подпиской", - сказал собеседник.Ранее сообщалось, что один из помещенных по домашний арест, бывший сотрудник ИК-1 Руслан Цветков, в ноябре прошлого года был осужден за участие в избиении осужденного Евгения Макарова. Цветкова освободили в зале суда, поскольку, находясь в СИЗО, он уже отбыл назначенный судом срок.По данным фонда "Общественный вердикт"*, в числе фигурантов есть еще один осужденный по делу об избиении Макарова – бывший сотрудник ИК-1 Максим Яблоков.Видео избиения Макарова, которое в июле 2018 года опубликовала "Новая газета", вызвало большой резонанс. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт"*, который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. После публикации ролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.* Включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
https://ria.ru/20210223/proverka-1598667554.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости.
Десять человек являются фигурантами нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля
, четверо из них под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России
по Ярославской области
Евгений Сучков.
В марте "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУ СК
возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.
На данный момент четверо подозреваемых - двое действующих сотрудников ИК-1 и двое бывших - помещены под домашний арест. По словам адвоката Ирины Бирюковой, представляющей интересы потерпевших, задержанные подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев.
Сучков сообщил, что всего по делу проходят 10 подозреваемых. "Четверо из них под домашним арестом, остальные – под подпиской", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что один из помещенных по домашний арест, бывший сотрудник ИК-1 Руслан Цветков, в ноябре прошлого года был осужден за участие в избиении осужденного Евгения Макарова. Цветкова освободили в зале суда, поскольку, находясь в СИЗО, он уже отбыл назначенный судом срок.
По данным фонда "Общественный вердикт"*, в числе фигурантов есть еще один осужденный по делу об избиении Макарова – бывший сотрудник ИК-1 Максим Яблоков.
Видео избиения Макарова, которое в июле 2018 года опубликовала "Новая газета", вызвало большой резонанс. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт"*, который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. После публикации ролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.
* Включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента