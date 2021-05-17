Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/delo-1732645107.html
СК рассказал о новом деле об избиении осужденного в ярославской колонии
СК рассказал о новом деле об избиении осужденного в ярославской колонии
Десять человек являются фигурантами нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля, четверо из них под домашним арестом, остальные - под подпиской о... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:59
2021-05-17T14:59
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ярославская область
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Десять человек являются фигурантами нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля, четверо из них под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по Ярославской области Евгений Сучков.В марте "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.На данный момент четверо подозреваемых - двое действующих сотрудников ИК-1 и двое бывших - помещены под домашний арест. По словам адвоката Ирины Бирюковой, представляющей интересы потерпевших, задержанные подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев.Сучков сообщил, что всего по делу проходят 10 подозреваемых. "Четверо из них под домашним арестом, остальные – под подпиской", - сказал собеседник.Ранее сообщалось, что один из помещенных по домашний арест, бывший сотрудник ИК-1 Руслан Цветков, в ноябре прошлого года был осужден за участие в избиении осужденного Евгения Макарова. Цветкова освободили в зале суда, поскольку, находясь в СИЗО, он уже отбыл назначенный судом срок.По данным фонда "Общественный вердикт"*, в числе фигурантов есть еще один осужденный по делу об избиении Макарова – бывший сотрудник ИК-1 Максим Яблоков.Видео избиения Макарова, которое в июле 2018 года опубликовала "Новая газета", вызвало большой резонанс. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт"*, который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. После публикации ролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.* Включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
https://ria.ru/20210223/proverka-1598667554.html
https://ria.ru/20210227/pytki-1599233227.html
россия
ярославская область
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), ярославская область, ярославль, происшествия

СК рассказал о новом деле об избиении осужденного в ярославской колонии

14:59 17.05.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Десять человек являются фигурантами нового дела об избиении осужденного в ИК-1 Ярославля, четверо из них под домашним арестом, остальные - под подпиской о невыезде, сообщил РИА Новости официальный представитель СУСК России по Ярославской области Евгений Сучков.
В марте "Новая газета" опубликовала видео, где якобы сотрудники УФСИН в ярославской колонии №1 избивают двух осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональное СУ СК возбудило уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), областная прокуратура и УФСИН начали проверки.
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 16:17
В ярославской колонии началась внеплановая проверка
На данный момент четверо подозреваемых - двое действующих сотрудников ИК-1 и двое бывших - помещены под домашний арест. По словам адвоката Ирины Бирюковой, представляющей интересы потерпевших, задержанные подозреваются в участии в первом эпизоде видео - потерпевший уже вышел на свободу, его зовут Абубакар Цагалаев.
Сучков сообщил, что всего по делу проходят 10 подозреваемых. "Четверо из них под домашним арестом, остальные – под подпиской", - сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что один из помещенных по домашний арест, бывший сотрудник ИК-1 Руслан Цветков, в ноябре прошлого года был осужден за участие в избиении осужденного Евгения Макарова. Цветкова освободили в зале суда, поскольку, находясь в СИЗО, он уже отбыл назначенный судом срок.
Колючая проволока на ограждении следственного изолятора - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 15:17
Умер обвиняемый в пытках экс-замначальника ярославской колонии
По данным фонда "Общественный вердикт"*, в числе фигурантов есть еще один осужденный по делу об избиении Макарова – бывший сотрудник ИК-1 Максим Яблоков.
Видео избиения Макарова, которое в июле 2018 года опубликовала "Новая газета", вызвало большой резонанс. По данным газеты и фонда "Общественный вердикт"*, который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. После публикации ролика было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек. По итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы, а бывший замначальника ИК-1 Иван Калашников избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.
* Включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Ярославская областьЯрославльПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния