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Постоянно менять ограничения для чиновников нельзя, считает Клишас
Постоянно менять ограничения для чиновников нельзя, считает Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отрицательно отнесся к предложениям запретить госчиновникам покупать... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:20
2021-05-17T16:20
россия
сергей цеков
андрей клишас
сергей лавров
чехия
сша
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отрицательно отнесся к предложениям запретить госчиновникам покупать зарубежную недвижимость в странах, признанных Россией недружественными."Отрицательно (отношусь - ред.). Списки недружественных стран могут меняться", - заявил он РИА Новости.Сенатор напомнил, что уже существует ряд ограничений для лиц, занимающих госдолжности."Постоянно менять законодательство в данной сфере нельзя", - заявил Клишас.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Позже сенатор Сергей Цеков заявил, что необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью во всех странах, поскольку на владельцев недвижимости может оказываться давление.
https://ria.ru/20210517/nedvizhimost-1732617468.html
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россия, сергей цеков, андрей клишас, сергей лавров, чехия, сша, в мире

Постоянно менять ограничения для чиновников нельзя, считает Клишас

16:20 17.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отрицательно отнесся к предложениям запретить госчиновникам покупать зарубежную недвижимость в странах, признанных Россией недружественными.
"Отрицательно (отношусь - ред.). Списки недружественных стран могут меняться", - заявил он РИА Новости.
Сенатор напомнил, что уже существует ряд ограничений для лиц, занимающих госдолжности.
"Постоянно менять законодательство в данной сфере нельзя", - заявил Клишас.
Вид на Покровский собор (храм Василия Блаженного) и Московский Кремль с реки - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
13:04
Высокопоставленным чиновникам запретили иметь недвижимость в США и Чехии
Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.
Позже сенатор Сергей Цеков заявил, что необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью во всех странах, поскольку на владельцев недвижимости может оказываться давление.
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РоссияСергей ЦековАндрей КлишасСергей ЛавровЧехияСШАВ мире
 
 
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