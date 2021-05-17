https://ria.ru/20210517/chinovniki-1732660917.html

Постоянно менять ограничения для чиновников нельзя, считает Клишас

Постоянно менять ограничения для чиновников нельзя, считает Клишас

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отрицательно отнесся к предложениям запретить госчиновникам покупать... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:20

2021-05-17T16:20

2021-05-17T16:20

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас отрицательно отнесся к предложениям запретить госчиновникам покупать зарубежную недвижимость в странах, признанных Россией недружественными."Отрицательно (отношусь - ред.). Списки недружественных стран могут меняться", - заявил он РИА Новости.Сенатор напомнил, что уже существует ряд ограничений для лиц, занимающих госдолжности."Постоянно менять законодательство в данной сфере нельзя", - заявил Клишас.Кабмин РФ ранее утвердил перечень недружественных государств, в списке значатся две страны: США и Чехия. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что Москва не будет огульно записывать в список недружественных любую страну, решение будет предварять глубокий анализ, а перечень может быть со временем пересмотрен. По словам министра, это будет не "мертвая" бумага: список "будет, естественно, пересматриваться" по мере развития отношений с соответствующим государством.Позже сенатор Сергей Цеков заявил, что необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью во всех странах, поскольку на владельцев недвижимости может оказываться давление.

https://ria.ru/20210517/nedvizhimost-1732617468.html

https://ria.ru/20210515/gosduma-1732423905.html

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чехия

сша

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россия, сергей цеков, андрей клишас, сергей лавров, чехия, сша, в мире