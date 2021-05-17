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Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке

Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке

Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке до 21 мая 2022 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:37

2021-05-17T14:37

2021-05-17T14:48

россия

скфо

юрий чайка

политика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке до 21 мая 2022 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 года полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", - говорится в документе.

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россия, скфо, юрий чайка, политика