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Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке
Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке
Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке до 21 мая 2022 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:37
2021-05-17T14:37
2021-05-17T14:48
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы полпреду в СКФО Юрию Чайке до 21 мая 2022 года, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 21 мая 2022 года полномочному представителю президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Чайке Юрию Яковлевичу", - говорится в документе.
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