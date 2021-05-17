https://ria.ru/20210517/bronetekhnika-1732598607.html

ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в районе Станицы Луганской

ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в районе Станицы Луганской

Подразделения украинских силовиков разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской, заявили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:21

2021-05-17T11:21

2021-05-17T11:21

ситуация в днр и лнр

обсе

станица луганская

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Подразделения украинских силовиков разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Станица Луганская отмечено размещение трех боевых бронированных машин", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Двадцать девятого октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210516/bespilotnik-1732530697.html

https://ria.ru/20210513/lnr-1732054092.html

станица луганская

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, обсе, станица луганская, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире