ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в районе Станицы Луганской
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Подразделения украинских силовиков разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Станица Луганская отмечено размещение трех боевых бронированных машин", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Двадцать девятого октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.