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ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в районе Станицы Луганской
ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в районе Станицы Луганской
Подразделения украинских силовиков разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской, заявили журналистам в понедельник в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:21
2021-05-17T11:21
ситуация в днр и лнр
обсе
станица луганская
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Подразделения украинских силовиков разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Станица Луганская отмечено размещение трех боевых бронированных машин", - заявил представитель пресс-службы.Он уточнил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Двадцать девятого октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210516/bespilotnik-1732530697.html
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ситуация в днр и лнр, обсе, станица луганская, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

ЛНР обвинила ВСУ в размещении бронетехники в районе Станицы Луганской

11:21 17.05.2021
 
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© AP Photo / Vitali Komar
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ЛУГАНСК, 17 мая - РИА Новости. Подразделения украинских силовиков разместили бронетехнику в жилом районе подконтрольной Киеву Станицы Луганской, заявили журналистам в понедельник в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
"В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ в жилом районе населенного пункта Станица Луганская отмечено размещение трех боевых бронированных машин", - заявил представитель пресс-службы.
Он уточнил, что такими действиями украинские силовики нарушают третий пункт дополнительных мер по перемирию в Донбассе.
"Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - добавил представитель пресс-службы.
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ЛНР обвинила Украину в препятствовании работе беспилотников ОБСЕ
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ. Двадцать девятого октября 2019 года украинские силовики и Народная милиция ЛНР приступили к отводу сил в Золотом. Двадцать шестого ноября ЛНР завершила все мероприятия в рамках разведения сил и средств на участке у Золотого.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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