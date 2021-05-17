https://ria.ru/20210517/blagoustroystvo-1732615142.html
Глава Подмосковья поручил благоустроить территории торговых объектов
Глава Подмосковья поручил благоустроить территории торговых объектов
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил благоустроить территории торговых центров, там где это необходимо. РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:48
2021-05-17T12:48
2021-05-17T12:48
новости подмосковья
коммерческая недвижимость
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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КРАСНОГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил благоустроить территории торговых центров, там где это необходимо."Тема, которая заслуживает внимания на сегодняшний день – это прилегающая к торговым центрам и частному бизнесу территориям. Есть случаи, когда вместо того, чтобы радовать глаз, эта территория оставляет желать лучшего, поэтому все частные торговые объекты должны быть благоустроены", - сказал он в понедельник на заседании правительства области.В начале апреля Воробьев призвал взвешенно принимать решения о строительстве торговых центров в регионе, подчеркнув, что недопустимо вырубать деревья в скверах и строить на их месте торговые объекты.
https://ria.ru/20210514/borschevik-1732380450.html
московская область (подмосковье)
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коммерческая недвижимость, андрей воробьев, московская область (подмосковье)