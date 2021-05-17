https://ria.ru/20210517/blagoustroystvo-1732615142.html

Глава Подмосковья поручил благоустроить территории торговых объектов

Глава Подмосковья поручил благоустроить территории торговых объектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил благоустроить территории торговых центров, там где это необходимо. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:48

2021-05-17T12:48

2021-05-17T12:48

новости подмосковья

коммерческая недвижимость

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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КРАСНОГОРСК, 17 мая – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил благоустроить территории торговых центров, там где это необходимо."Тема, которая заслуживает внимания на сегодняшний день – это прилегающая к торговым центрам и частному бизнесу территориям. Есть случаи, когда вместо того, чтобы радовать глаз, эта территория оставляет желать лучшего, поэтому все частные торговые объекты должны быть благоустроены", - сказал он в понедельник на заседании правительства области.В начале апреля Воробьев призвал взвешенно принимать решения о строительстве торговых центров в регионе, подчеркнув, что недопустимо вырубать деревья в скверах и строить на их месте торговые объекты.

https://ria.ru/20210514/borschevik-1732380450.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммерческая недвижимость, андрей воробьев, московская область (подмосковье)