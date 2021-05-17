https://ria.ru/20210517/birzha-1732664697.html

В Югре пенсионерка отдала три миллиона рублей, думая, что играет на бирже

В Югре пенсионерка отдала три миллиона рублей, думая, что играет на бирже

Пенсионерка в Ханты-Мансийском автономном округе отдала около 3 миллионов рублей сбережений и взятых в кредит денег неизвестным, которые убедили ее совершать... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T16:28

2021-05-17T16:28

2021-05-17T16:30

россия

ханты-мансийский автономный округ

нижневартовск

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Пенсионерка в Ханты-Мансийском автономном округе отдала около 3 миллионов рублей сбережений и взятых в кредит денег неизвестным, которые убедили ее совершать "биржевые" онлайн-сделки и создавали иллюзию заработка, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ведомство уточняет, что в полицию обратилась 60-летняя жительница Нижневартовска, которая увидела в соцсетях рекламу об инвестициях для пенсионеров, перешла по ссылке и оставила свои данные для обратной связи. Женщине позвонил неизвестный, который представился финансовым специалистом крупного банка и рекомендовал пенсионерке трейдера, по чьему указанию она и действовала.Так, женщина зарегистрировалась на сайте по ссылке, предоставленной неизвестным, и перевела на QIWI-кошелек 20 тысяч рублей в качестве первого депозита, пояснили в УМВД. Под руководством трейдера она регулярно перечисляла деньги и даже получила первую прибыль в ходе "торгов" - около 1500 рублей. Это подогревало в ней интерес.Спустя время на электронную почту женщины поступило сообщение о блокировке депозитного счета и требованием пополнить счет на 1 миллион рублей. Пенсионерка перевела 400 тысяч рублей, но трейдер сообщил ей, что этой суммы недостаточно для разблокировки счета, и только тогда потерпевшая обратилась в полицию, подчеркнули в УМВД."Общий ущерб составил 2,9 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - добавили в полиции.

https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732640843.html

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ханты-мансийский автономный округ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия