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В Югре пенсионерка отдала три миллиона рублей, думая, что играет на бирже
В Югре пенсионерка отдала три миллиона рублей, думая, что играет на бирже
Пенсионерка в Ханты-Мансийском автономном округе отдала около 3 миллионов рублей сбережений и взятых в кредит денег неизвестным, которые убедили ее совершать... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T16:28
2021-05-17T16:30
россия
ханты-мансийский автономный округ
нижневартовск
происшествия
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Пенсионерка в Ханты-Мансийском автономном округе отдала около 3 миллионов рублей сбережений и взятых в кредит денег неизвестным, которые убедили ее совершать "биржевые" онлайн-сделки и создавали иллюзию заработка, сообщается на сайте регионального управления МВД.Ведомство уточняет, что в полицию обратилась 60-летняя жительница Нижневартовска, которая увидела в соцсетях рекламу об инвестициях для пенсионеров, перешла по ссылке и оставила свои данные для обратной связи. Женщине позвонил неизвестный, который представился финансовым специалистом крупного банка и рекомендовал пенсионерке трейдера, по чьему указанию она и действовала.Так, женщина зарегистрировалась на сайте по ссылке, предоставленной неизвестным, и перевела на QIWI-кошелек 20 тысяч рублей в качестве первого депозита, пояснили в УМВД. Под руководством трейдера она регулярно перечисляла деньги и даже получила первую прибыль в ходе "торгов" - около 1500 рублей. Это подогревало в ней интерес.Спустя время на электронную почту женщины поступило сообщение о блокировке депозитного счета и требованием пополнить счет на 1 миллион рублей. Пенсионерка перевела 400 тысяч рублей, но трейдер сообщил ей, что этой суммы недостаточно для разблокировки счета, и только тогда потерпевшая обратилась в полицию, подчеркнули в УМВД."Общий ущерб составил 2,9 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - добавили в полиции.
https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732640843.html
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россия, ханты-мансийский автономный округ, нижневартовск, происшествия

В Югре пенсионерка отдала три миллиона рублей, думая, что играет на бирже

16:28 17.05.2021 (обновлено: 16:30 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 мая - РИА Новости. Пенсионерка в Ханты-Мансийском автономном округе отдала около 3 миллионов рублей сбережений и взятых в кредит денег неизвестным, которые убедили ее совершать "биржевые" онлайн-сделки и создавали иллюзию заработка, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Ведомство уточняет, что в полицию обратилась 60-летняя жительница Нижневартовска, которая увидела в соцсетях рекламу об инвестициях для пенсионеров, перешла по ссылке и оставила свои данные для обратной связи. Женщине позвонил неизвестный, который представился финансовым специалистом крупного банка и рекомендовал пенсионерке трейдера, по чьему указанию она и действовала.
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Так, женщина зарегистрировалась на сайте по ссылке, предоставленной неизвестным, и перевела на QIWI-кошелек 20 тысяч рублей в качестве первого депозита, пояснили в УМВД. Под руководством трейдера она регулярно перечисляла деньги и даже получила первую прибыль в ходе "торгов" - около 1500 рублей. Это подогревало в ней интерес.
"Чтобы удержать пенсионерку "на инвестициях", аферисты переводили на счет женщины прибыль от сделок. Азарт быстрого заработка привел к тому, что вартовчанка переводила крупные суммы на счета банковских карт мошенников, используя личные сбережения, а также оформила потребительский кредит", - отметили в ведомстве.
Спустя время на электронную почту женщины поступило сообщение о блокировке депозитного счета и требованием пополнить счет на 1 миллион рублей. Пенсионерка перевела 400 тысяч рублей, но трейдер сообщил ей, что этой суммы недостаточно для разблокировки счета, и только тогда потерпевшая обратилась в полицию, подчеркнули в УМВД.
"Общий ущерб составил 2,9 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", - добавили в полиции.
 
РоссияХанты-Мансийский автономный округНижневартовскПроисшествия
 
 
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