https://ria.ru/20210517/bespilotnik-1732688880.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в крушении беспилотника ОБСЕ

В ДНР обвинили украинских силовиков в крушении беспилотника ОБСЕ

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100 потерпел крушение в Донбассе из-за действий украинских силовиков, заявили журналистам в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T18:11

2021-05-17T18:11

2021-05-17T18:11

обсе

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154842/63/1548426369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6825d1c14dbe434b651a04483b4e0b02.jpg

ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100 потерпел крушение в Донбассе из-за действий украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.В ведомстве утверждают, что украинские силовики продолжают использовать перемирие с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения вооружения и военной техники в зоне боевых действий.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210517/donbass-1732586212.html

https://ria.ru/20210516/obstrel-1732548931.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире