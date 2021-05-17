В ДНР обвинили украинских силовиков в крушении беспилотника ОБСЕ
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100 потерпел крушение в Донбассе из-за действий украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В ведомстве утверждают, что украинские силовики продолжают использовать перемирие с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения вооружения и военной техники в зоне боевых действий.
"По данным нашей разведки, с целью сокрытия размещения запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки боевики мобильной группы 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы... целенаправленно подавили сигналы управления БПЛА СММ ОБСЕ Camcopter S-100, в результате преступных действий беспилотник ОБСЕ потерпел крушение", - сказал журналистам представитель ведомства.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.