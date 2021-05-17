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В ДНР обвинили украинских силовиков в крушении беспилотника ОБСЕ
В ДНР обвинили украинских силовиков в крушении беспилотника ОБСЕ
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100 потерпел крушение в Донбассе из-за действий украинских силовиков, заявили журналистам в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T18:11
2021-05-17T18:11
обсе
луганская народная республика
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100 потерпел крушение в Донбассе из-за действий украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.В ведомстве утверждают, что украинские силовики продолжают&nbsp;использовать&nbsp;перемирие с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения вооружения и военной техники в зоне боевых действий.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210517/donbass-1732586212.html
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донецкая народная республика
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обсе, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в крушении беспилотника ОБСЕ

18:11 17.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 мая - РИА Новости. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Camcopter S-100 потерпел крушение в Донбассе из-за действий украинских силовиков, заявили журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
В ведомстве утверждают, что украинские силовики продолжают использовать перемирие с целью наращивания и перегруппировки сил и средств, а также сосредоточения вооружения и военной техники в зоне боевых действий.

"По данным нашей разведки, с целью сокрытия размещения запрещенного вооружения и военной техники в районе Константиновки боевики мобильной группы 20-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы... целенаправленно подавили сигналы управления БПЛА СММ ОБСЕ Camcopter S-100, в результате преступных действий беспилотник ОБСЕ потерпел крушение", - сказал журналистам представитель ведомства.

Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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ЛНР заявила о напряженной обстановке близ участка отвода сил в Донбассе
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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