https://ria.ru/20210517/bankrot-1732588327.html

Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о своем банкротстве

Владелец сети "Корчма Тарас Бульба" подал заявление о своем банкротстве

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана о собственном банкротстве, следует из информации РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T10:29

2021-05-17T10:29

2021-05-17T10:29

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление владельца сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана о собственном банкротстве, следует из информации в картотеке арбитражных дел.Заявление поступило в суд 13 мая, к рассмотрению оно пока не принято. В карточке дела сумма неисполненных обязательств должника пока не указана. При этом Белойван, имеющий статус индивидуального предпринимателя, 26 апреля разместил на Федресурсе сообщения о возникновении у него с 11 января признаков банкротства и о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. В последнем кредитором названа Федеральная налоговая служба (ФНС), размер обязательств также не указан.За последние годы арбитражные суды вынесли несколько судебных актов о взыскании с Белойвана денежных средств в пользу ФНС. Например, в 2019 году его привлекли к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Престиж" на сумму почти 164 миллиона рублей, которую суд взыскал в пользу службы в лице инспекции №7 по Москве. В том же году суд взыскал солидарно с Белойвана и еще двух физлиц около 140 миллионов рублей в пользу ФНС в качестве привлечения к субсидиарной ответственности по долгам ООО "Трактир Кирпичики".Последнее решение по состоянию на ноябрь не было исполнено, за что ФНС пыталась привлечь хозяина "Корчмы Тараса Бульбы" к административной ответственности, но суд ей отказал, так как нарушитель не был уведомлен надлежащим образом об административном разбирательстве.Пресненский суд Москвы в феврале заочно арестовал Белойвана, объявленного в розыск, по делу о сокрытии налогов. Он обвиняется по части 2 статьи 199.2 УК РФ: по мнению следствия, он скрыл активы компании, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Санкция статьи – до семи лет лишения свободы.Для Белойвана это уже второе уголовное дело: в июле 2019 года Басманный суд назначил ему два года колонии общего режима за неуплату налогов более чем на 650 миллионов рублей. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца. Уже после этого, в ноябре 2019 года, Преображенский суд Москвы по ходатайству СИЗО "Матросская тишина" освободил Белойвана от отбывания наказания в связи с болезнью. Несмотря на обещания погасить долги по налогам, Белойван после освобождения "фактически скрылся", отмечало следствие.

https://ria.ru/20210509/bankrot-1731573924.html

https://ria.ru/20210415/kirilenko-1728414218.html

https://ria.ru/20201229/bankrotstvo-1591245536.html

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россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), москва, происшествия