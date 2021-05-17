Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210517/bank-1732605267.html
Эксперт оценил планы банков запустить сервис по снятию денег с чужих карт
Эксперт оценил планы банков запустить сервис по снятию денег с чужих карт
Мошенничество из-за возможности подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт не будет массовым, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:00
2021-05-17T17:34
евгения лазарева
сергей голованов
общероссийский народный фронт
лаборатория касперского
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мошенничество из-за возможности подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт не будет массовым, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание. Ранее в понедельник руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала агентству о предположительных способах мошенничества на этой почве."Риск безопасности может заключаться в том, что в момент передачи информация, заключенная в этом коде, может быть похищена или изменена. Но такие случаи не станут массовыми", — заявил Голованов.Он пояснил, что если злоумышленники получат доступ к личному кабинету пользователя, то они могут самостоятельно создать QR-код для снятия средств. Но для этого им будет необходимо узнать второй фактор идентификации (например, код из SMS) с помощью социальной инженерии или убедить пользователя установить на устройстве программу для удаленного управления, либо заразить устройство вредоносным ПО.Тем не менее случаи, когда злоумышленники генерировали QR-код таким образом, известны, указал Голованов."Соответственно, советы для пользователей остаются классическими: никогда и никому не сообщать одноразовые пароли и другую финансовую информацию, не устанавливать программы по просьбе незнакомых людей, загружать только официальные приложения для интернет-банкинга и установить на все устройства, включая мобильные, защитные решения", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20210506/kreditki-1731256197.html
https://ria.ru/20210513/perevody-1732072123.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_22:0:2751:2047_1920x0_80_0_0_c7b9667d872ba270ccae554cfad48715.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгения лазарева, сергей голованов , общероссийский народный фронт, лаборатория касперского, общество

Эксперт оценил планы банков запустить сервис по снятию денег с чужих карт

12:00 17.05.2021 (обновлено: 17:34 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мошенничество из-за возможности подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт не будет массовым, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.
Газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание. Ранее в понедельник руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала агентству о предположительных способах мошенничества на этой почве.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
6 мая, 06:19
Средний лимит по кредитным картам в РФ достиг максимума с начала года
"Риск безопасности может заключаться в том, что в момент передачи информация, заключенная в этом коде, может быть похищена или изменена. Но такие случаи не станут массовыми", — заявил Голованов.
Он пояснил, что если злоумышленники получат доступ к личному кабинету пользователя, то они могут самостоятельно создать QR-код для снятия средств. Но для этого им будет необходимо узнать второй фактор идентификации (например, код из SMS) с помощью социальной инженерии или убедить пользователя установить на устройстве программу для удаленного управления, либо заразить устройство вредоносным ПО.
Старт продаж новых iPhone в России - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 09:24
Всемирный банк назвал переводы денег из России самыми выгодными
Тем не менее случаи, когда злоумышленники генерировали QR-код таким образом, известны, указал Голованов.
"Соответственно, советы для пользователей остаются классическими: никогда и никому не сообщать одноразовые пароли и другую финансовую информацию, не устанавливать программы по просьбе незнакомых людей, загружать только официальные приложения для интернет-банкинга и установить на все устройства, включая мобильные, защитные решения", — заключил эксперт.
 
Евгения ЛазареваСергей ГоловановОбщероссийский народный фронтЛаборатория КасперскогоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Названы болезни, на которые указывает звон в ушах
02:15Названа новая схема обмана на кассе супермаркета
02:12Галявиева поставили на учет как лицо, склонное к суициду, заявил источник
02:10Врач рассказала, с чем не стоит сочетать горячие напитки
02:07Пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика нашли живым и невредимым
01:55При взрыве газового баллона в Хабаровском крае погибли два человека
01:25Пушков высказался о "невероятной" версии взрывов в Чехии
01:20В Раде рассказали об унижении Украины, Грузии и Молдавии
01:15Почему нужно покупать доллары, невзирая на курс
01:00Израиль отказал в провозе топлива для электростанции в секторе Газа
00:57Раскрыты доходы Байдена и Харрис
00:48Мантуров рассказал о высоком спросе на вертолет Ми-28НМ за рубежом
00:35Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта
00:32Французские предприниматели хотят тесно работать с Россией, заявили в МИД
00:25В Белом доме заявили о намерении примирить Армению и Азербайджан
23:55С ливанской территории выпустили шесть снарядов, заявили в Израиле
23:46В Москве умерла вдова советского разведчика Руфина Пухова-Филби
23:29Сирены сработали в израильском поселении рядом с ливанской границей
23:25Аксенов оценил необходимость международного признания для Крыма
23:15Минобороны Армении оценило ситуацию на границе с Азербайджаном
Лента новостейМолния