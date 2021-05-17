https://ria.ru/20210517/bank-1732605267.html

Эксперт оценил планы банков запустить сервис по снятию денег с чужих карт

Эксперт оценил планы банков запустить сервис по снятию денег с чужих карт

Мошенничество из-за возможности подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт не будет массовым, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:00

2021-05-17T12:00

2021-05-17T17:34

евгения лазарева

сергей голованов

общероссийский народный фронт

лаборатория касперского

общество

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Мошенничество из-за возможности подключить в банках сервис для снятия денег с чужих карт не будет массовым, заявил РИА Новости главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.Газета "Известия" сообщила, что со следующего года ряд банков начнет внедрять функцию снятия денег в банкомате с чужой карты: в мобильном приложении банка можно будет сгенерировать QR-код на получение определенной суммы, отправить его другому человеку, и тот сможет забрать в банкомате деньги, отсканировав код. Таким же образом можно будет и пополнить счет, сообщило издание. Ранее в понедельник руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева рассказала агентству о предположительных способах мошенничества на этой почве."Риск безопасности может заключаться в том, что в момент передачи информация, заключенная в этом коде, может быть похищена или изменена. Но такие случаи не станут массовыми", — заявил Голованов.Он пояснил, что если злоумышленники получат доступ к личному кабинету пользователя, то они могут самостоятельно создать QR-код для снятия средств. Но для этого им будет необходимо узнать второй фактор идентификации (например, код из SMS) с помощью социальной инженерии или убедить пользователя установить на устройстве программу для удаленного управления, либо заразить устройство вредоносным ПО.Тем не менее случаи, когда злоумышленники генерировали QR-код таким образом, известны, указал Голованов."Соответственно, советы для пользователей остаются классическими: никогда и никому не сообщать одноразовые пароли и другую финансовую информацию, не устанавливать программы по просьбе незнакомых людей, загружать только официальные приложения для интернет-банкинга и установить на все устройства, включая мобильные, защитные решения", — заключил эксперт.

https://ria.ru/20210506/kreditki-1731256197.html

https://ria.ru/20210513/perevody-1732072123.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгения лазарева, сергей голованов , общероссийский народный фронт, лаборатория касперского, общество