https://ria.ru/20210517/aviasoobscheniya-1732713610.html

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией, сообщил источник

Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией, сообщил источник

Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня, сообщил РИА Новости источник в туротрасли. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:32

2021-05-17T20:32

2021-05-17T20:36

россия

турция

в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня, сообщил РИА Новости источник в туротрасли.По словам источника, в понедельник вечером агенты авиакомпании "Аэрофлот" получили официальную телеграмму."В связи с решением штаба при правительстве РФ о приостановлении регулярного воздушного сообщения с Турцией со 2 по 30 июня: по авиабилетам на отмененные рейсы действуют стандартные правила вынужденного обмена/возврата", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.Ранее было принято решение ограничить авиасообщение России с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня.

https://ria.ru/20210517/turtsiya-1732711890.html

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2021

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россия, турция, в мире