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В Челябинске два человека пострадали в ДТП с автобусом
В Челябинске два человека пострадали в ДТП с автобусом
Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Челябинске в понедельник, пострадали, по предварительным данным, два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T13:35
2021-05-17T13:47
угибдд
челябинск
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Челябинске в понедельник, пострадали, по предварительным данным, два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД города."В Челябинске 17 мая на пересечении улиц Горького и проспекта Ленина произошло столкновение автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "Газель". Предварительно известно, что автобус ехал прямо, второй автомобиль поворачивал налево. Пострадали двое, им была оказана помощь на месте происшествия", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горздрава, в аварии пострадали женщина и мужчина. "Женщина, пассажирка маршрутки, 30 лет, с ушибом бедра доставлена в ГКБ №8. Мужчина, водитель "Газели", с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ссадины лица от разбитого лобового стекла отказался от госпитализации", - сказала собеседница агентства. Ожидается приезда медиков составило 6 минут, уточнила она.
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угибдд, челябинск, происшествия

В Челябинске два человека пострадали в ДТП с автобусом

13:35 17.05.2021 (обновлено: 13:47 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Челябинске в понедельник, пострадали, по предварительным данным, два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД города.
"В Челябинске 17 мая на пересечении улиц Горького и проспекта Ленина произошло столкновение автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "Газель". Предварительно известно, что автобус ехал прямо, второй автомобиль поворачивал налево. Пострадали двое, им была оказана помощь на месте происшествия", - сказала собеседница агентства.
© Фото : страница "Челябинский транспорт"/ВКонтактеМесто ДТП в Челябинске
Место ДТП в Челябинске - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : страница "Челябинский транспорт"/ВКонтакте
Место ДТП в Челябинске
Она добавила, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горздрава, в аварии пострадали женщина и мужчина. "Женщина, пассажирка маршрутки, 30 лет, с ушибом бедра доставлена в ГКБ №8. Мужчина, водитель "Газели", с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ссадины лица от разбитого лобового стекла отказался от госпитализации", - сказала собеседница агентства. Ожидается приезда медиков составило 6 минут, уточнила она.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
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УГИБДДЧелябинскПроисшествия
 
 
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