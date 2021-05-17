https://ria.ru/20210517/avariya-1732625522.html

В Челябинске два человека пострадали в ДТП с автобусом

В Челябинске два человека пострадали в ДТП с автобусом

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Челябинске в понедельник, пострадали, по предварительным данным, два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T13:35

2021-05-17T13:35

2021-05-17T13:47

угибдд

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 мая – РИА Новости. Автобус столкнулся с грузовым автомобилем в Челябинске в понедельник, пострадали, по предварительным данным, два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе УГИБДД города."В Челябинске 17 мая на пересечении улиц Горького и проспекта Ленина произошло столкновение автобуса "ПАЗ" и грузового автомобиля "Газель". Предварительно известно, что автобус ехал прямо, второй автомобиль поворачивал налево. Пострадали двое, им была оказана помощь на месте происшествия", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.Как пояснили РИА Новости в пресс-службе горздрава, в аварии пострадали женщина и мужчина. "Женщина, пассажирка маршрутки, 30 лет, с ушибом бедра доставлена в ГКБ №8. Мужчина, водитель "Газели", с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, ссадины лица от разбитого лобового стекла отказался от госпитализации", - сказала собеседница агентства. Ожидается приезда медиков составило 6 минут, уточнила она.

https://ria.ru/20210517/dtp-1732605119.html

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, челябинск, происшествия