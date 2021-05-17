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Липецкая область
https://ria.ru/20210517/attraktsiony-1732610540.html
В Липецкой области разрешили работу аттракционов
В Липецкой области разрешили работу аттракционов
Власти Липецкой разрешили работу в парках и рекреационных зонах региона аттракционов, ране приостановленную из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T12:31
2021-05-17T12:31
липецкая область
игорь артамонов
липецк
общество
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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Власти Липецкой разрешили работу в парках и рекреационных зонах региона аттракционов, ране приостановленную из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, посещение аттракционов разрешается при условии соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора.Артамонов отметил, что в настоящий момент идет контрольная проверка аттракционов. Все они уже прошли ежегодную аттестацию, для этого Липецк посетила экспертная комиссия из Москвы. Специалисты обследовали механизмы и проверили целостность несущих конструкций, провели тестовые запуски. В ближайшее время карусели должны поучить разрешение на работу от Гостехнадзора.
https://ria.ru/20210512/ochistsooruzheniya-1731924685.html
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игорь артамонов, липецк, общество

В Липецкой области разрешили работу аттракционов

12:31 17.05.2021
 
© Фото : Администрация Липецкой областиАттракционы в Липецкой области
Аттракционы в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Администрация Липецкой области
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Власти Липецкой разрешили работу в парках и рекреационных зонах региона аттракционов, ране приостановленную из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, посещение аттракционов разрешается при условии соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора.
Артамонов отметил, что в настоящий момент идет контрольная проверка аттракционов. Все они уже прошли ежегодную аттестацию, для этого Липецк посетила экспертная комиссия из Москвы. Специалисты обследовали механизмы и проверили целостность несущих конструкций, провели тестовые запуски. В ближайшее время карусели должны поучить разрешение на работу от Гостехнадзора.
"Ситуация с коронавирусом в регионе стабилизируется, но для того, чтобы остановить распространение инфекции необходимо выполнять все рекомендации Роспотребнадзора", – сказал Артамонов.
Новые очистные сооружения в Усмани - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 12:41Липецкая область
Очистные сооружения Усмани в Липецкой области сдадут в конце лета
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкОбщество
 
 
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