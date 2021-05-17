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В Липецкой области разрешили работу аттракционов

В Липецкой области разрешили работу аттракционов

Власти Липецкой разрешили работу в парках и рекреационных зонах региона аттракционов, ране приостановленную из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T12:31

2021-05-17T12:31

2021-05-17T12:31

липецкая область

игорь артамонов

липецк

общество

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ЛИПЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Власти Липецкой разрешили работу в парках и рекреационных зонах региона аттракционов, ране приостановленную из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, посещение аттракционов разрешается при условии соблюдения санитарных норм Роспотребнадзора.Артамонов отметил, что в настоящий момент идет контрольная проверка аттракционов. Все они уже прошли ежегодную аттестацию, для этого Липецк посетила экспертная комиссия из Москвы. Специалисты обследовали механизмы и проверили целостность несущих конструкций, провели тестовые запуски. В ближайшее время карусели должны поучить разрешение на работу от Гостехнадзора.

https://ria.ru/20210512/ochistsooruzheniya-1731924685.html

липецк

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игорь артамонов, липецк, общество