Москалькова оценила шансы на апелляцию по делу Винника в Париже
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, комментируя рассмотрение апелляции россиянину Александру Виннику 18 мая в Париже, заявила, что прогнозы неоптимистичные.
"Неоптимистичные", - сказала Москалькова, отвечая на вопрос РИА Новости, какие прогнозы уполномоченный может дать по делу Александра Винника.
Ранее сообщалось, что апелляция на приговор Винника запланирована на 18 мая в Париже.
Винник был арестован во время отпуска с женой и детьми в Греции 25 июля 2017 года по запросу США. Там его обвинили в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей страны биржи криптовалют BTC-e, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. В нарушение конституции Греции, Винника 30 месяцев держали в тюремном заключении без судебного решения.
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В январе 2020 года Винника экстрадировали во Францию. Исправительный суд Парижа признал россиянина виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к 5 годам тюремного заключения и штрафу в 100 тысяч евро. Вместе с тем, ряд обвинений в отношении Винника были сняты, в частности, в вымогательстве и создании вредоносной программы-вымогателя Locky.
В мае текущего года в Госсовете Греции прошли судебные слушания по делу Винника, подавшего иск против президента Греции Катерины Сакелларопулу и 29 судей Госсовета иск в связи с принятием судебного решения, противоречащего законам и нарушающего их. Винник выдвинул против Сакелларопулу иск на 1 миллион евро. С Рантоса истец потребовал 800 тысяч евро, к остальным судьям иски меньше. Ни один из ответчиков в суд не пришёл. Сам Винник находится в тюрьме во Франции.