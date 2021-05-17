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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210517/aktsiya-1732653091.html
Более 316 тысяч деревьев высадили в ходе акции "Лес Победы" в Подмосковье
Более 316 тысяч деревьев высадили в ходе акции "Лес Победы" в Подмосковье
Более 316 тысяч деревьев и кустарников на площади 102 гектаров высадили 15 мая, в единый день эколого-патриотической акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T15:33
2021-05-17T15:33
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 316 тысяч деревьев и кустарников на площади 102 гектаров высадили 15 мая, в единый день эколого-патриотической акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.По инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года каждую весну жители и гости региона вместе с лесничими, волонтерами, представителями компаний, работающих в Московской области, выходят озеленять города и леса в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны."Озеленять территорию своего муниципалитета и сажать молодой лес вышли 28 тысяч человек", - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.Отмечается, что акция продлится до 25 мая, посадить дерево в лесу или неподалеку от дома могут все желающие. Выбрать ближайшую площадку можно на интерактивной карте геопортала Подмосковья в разделе "Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы". Там же есть контакты ответственных за каждую территорию. На участках заготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь: ведра, лопаты или мечи Колесова. Специалисты расскажут, покажут и научат, как правильно сажать деревья.Уже второй год регион в рамках областной акции включается в федеральную кампанию "Сад памяти". По всей стране планируется посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941-1945 годы.
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андрей разин, московская область (подмосковье), общество

Более 316 тысяч деревьев высадили в ходе акции "Лес Победы" в Подмосковье

15:33 17.05.2021
 
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Московской областиЭколого-патриотическая акция "Лес Победы"
Эколого-патриотическая акция Лес Победы - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Московской области
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 316 тысяч деревьев и кустарников на площади 102 гектаров высадили 15 мая, в единый день эколого-патриотической акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
"Во всех лесничествах и муниципалитетах Подмосковья прошел единый день эколого-патриотической акции "Лес Победы". По предварительным данным, в акции "Лес Победы" 15 мая, в единый день посадки, на 498 участках в Московской области высажено более 316 тысяч деревьев и кустарников на площади около 102 гектаров", - говорится в сообщении.
По инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года каждую весну жители и гости региона вместе с лесничими, волонтерами, представителями компаний, работающих в Московской области, выходят озеленять города и леса в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны.
"Озеленять территорию своего муниципалитета и сажать молодой лес вышли 28 тысяч человек", - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.
Глава Подмосковья принял участие в акции Лес Победы - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 18:12Новости Подмосковья
Глава Подмосковья принял участие в акции "Лес Победы"
Отмечается, что акция продлится до 25 мая, посадить дерево в лесу или неподалеку от дома могут все желающие. Выбрать ближайшую площадку можно на интерактивной карте геопортала Подмосковья в разделе "Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы". Там же есть контакты ответственных за каждую территорию. На участках заготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь: ведра, лопаты или мечи Колесова. Специалисты расскажут, покажут и научат, как правильно сажать деревья.
Уже второй год регион в рамках областной акции включается в федеральную кампанию "Сад памяти". По всей стране планируется посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941-1945 годы.
 
Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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