https://ria.ru/20210517/aktsiya-1732653091.html

Более 316 тысяч деревьев высадили в ходе акции "Лес Победы" в Подмосковье

Более 316 тысяч деревьев высадили в ходе акции "Лес Победы" в Подмосковье

Более 316 тысяч деревьев и кустарников на площади 102 гектаров высадили 15 мая, в единый день эколого-патриотической акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T15:33

2021-05-17T15:33

2021-05-17T15:33

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 316 тысяч деревьев и кустарников на площади 102 гектаров высадили 15 мая, в единый день эколого-патриотической акции "Лес Победы", сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.По инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года каждую весну жители и гости региона вместе с лесничими, волонтерами, представителями компаний, работающих в Московской области, выходят озеленять города и леса в память о тех, кто отдал свои жизни в годы Великой Отечественной войны."Озеленять территорию своего муниципалитета и сажать молодой лес вышли 28 тысяч человек", - сообщил министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.Отмечается, что акция продлится до 25 мая, посадить дерево в лесу или неподалеку от дома могут все желающие. Выбрать ближайшую площадку можно на интерактивной карте геопортала Подмосковья в разделе "Сохраним лес 2021: Сад Памяти/Лес Победы". Там же есть контакты ответственных за каждую территорию. На участках заготовлены сеянцы, саженцы и инвентарь: ведра, лопаты или мечи Колесова. Специалисты расскажут, покажут и научат, как правильно сажать деревья.Уже второй год регион в рамках областной акции включается в федеральную кампанию "Сад памяти". По всей стране планируется посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941-1945 годы.

https://ria.ru/20210515/les-1732463934.html

московская область (подмосковье)

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андрей разин, московская область (подмосковье), общество