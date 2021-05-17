https://ria.ru/20210517/aksenov-1732713770.html

Аксенов опроверг сообщения об уходе в Госдуму

Аксенов опроверг сообщения об уходе в Госдуму

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об уходе в Госдуму РФ или переводе на новое место работы, добавив, что у него таких планов нет. РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T20:34

2021-05-17T20:34

2021-05-17T21:14

единая россия

сергей аксенов (политик)

госдума рф

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об уходе в Госдуму РФ или переводе на новое место работы, добавив, что у него таких планов нет.Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о якобы возможной отставке Аксенова и переводе его на должность полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. Кроме того, назывались варианты его выдвижения в депутаты Госдумы РФ.Аксенов подчеркнул, что список к предстоящим выборам в Госдуму РФ крымского отделения "Единой России" возглавляет, так как входит в бюро высшего совета партии."Соответственно, я буду работать на имидж и формирование репутации "Единой России", - отметил Аксенов.

https://ria.ru/20210511/orden-1731841032.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единая россия, сергей аксенов (политик), госдума рф, политика