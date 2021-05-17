Аксенов опроверг сообщения об уходе в Госдуму
20:34 17.05.2021 (обновлено: 21:14 17.05.2021)
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на праздничном концерте в честь седьмой годовщины Крымской весны в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об уходе в Госдуму РФ или переводе на новое место работы, добавив, что у него таких планов нет.
Ранее в ряде Telegram-каналов появились сообщения о якобы возможной отставке Аксенова и переводе его на должность полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе. Кроме того, назывались варианты его выдвижения в депутаты Госдумы РФ.
"У меня самого-то планов нет. Я человек команды, прежде всего, нашего лидера, нашего президента. Решения относительно моей работы будет принимать президент, либо крымчане во время избирательной кампании. Всего два варианта у любого руководителя, когда может поменять место работы. Я таких планов точно не имел", - сказал Аксенов в эфире крымско-татарского канала "Миллет".
Аксенов подчеркнул, что список к предстоящим выборам в Госдуму РФ крымского отделения "Единой России" возглавляет, так как входит в бюро высшего совета партии.
"Соответственно, я буду работать на имидж и формирование репутации "Единой России", - отметил Аксенов.
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