"Аэрофлот" сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
21:20 17.05.2021 (обновлено: 21:31 17.05.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" на территории аэропорта Шереметьево
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух рейсов в неделю, но готов пересмотреть расписание, ждёт решения оперштаба, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
Ранее источник в туротрасли сообщил РИА Новости, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. По словам источника, в понедельник вечером агенты авиакомпании "Аэрофлот" получили официальную телеграмму. В оперштабе информацию о продлении приостановки авиасообщения РФ с Турцией не подтвердили.
"Планирование путешествий - это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперёд. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости, и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства", - сказал Демин.