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Туризм
https://ria.ru/20210517/aeroflot-1732718440.html
"Аэрофлот" сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
"Аэрофлот" сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю
"Аэрофлот" прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух рейсов в неделю, но готов пересмотреть расписание, ждёт решения... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T21:20
2021-05-17T21:31
туризм
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туризм
михаил демин
стамбул
аэрофлот
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух рейсов в неделю, но готов пересмотреть расписание, ждёт решения оперштаба, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.Ранее источник в туротрасли сообщил РИА Новости, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. По словам источника, в понедельник вечером агенты авиакомпании "Аэрофлот" получили официальную телеграмму. В оперштабе информацию о продлении приостановки авиасообщения РФ с Турцией не подтвердили."Планирование путешествий - это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперёд. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости, и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства", - сказал Демин.
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россия, туризм, михаил демин, стамбул, аэрофлот, турция

"Аэрофлот" сократит число рейсов в Турцию до двух в неделю

21:20 17.05.2021 (обновлено: 21:31 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании "Аэрофлот" на территории аэропорта Шереметьево
Самолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот на территории аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. "Аэрофлот" прекратил продажи и отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешённых двух рейсов в неделю, но готов пересмотреть расписание, ждёт решения оперштаба, сообщил журналистам официальный представитель компании Михаил Демин.
Ранее источник в туротрасли сообщил РИА Новости, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. По словам источника, в понедельник вечером агенты авиакомпании "Аэрофлот" получили официальную телеграмму. В оперштабе информацию о продлении приостановки авиасообщения РФ с Турцией не подтвердили.
"Планирование путешествий - это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперёд. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешённых штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами. В случае, и как только появятся другие решения, мы готовы пересмотреть расписание, увеличить количество рейсов при необходимости, и открыть продажи. Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства", - сказал Демин.
 
ТуризмРоссияТуризмМихаил ДеминСтамбулАэрофлотТурция
 
 
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