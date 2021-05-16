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Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года
Дэймон Уивер, взявший в 11 лет интервью у президента США Барака Обамы, умер в 23 года, сообщает газета Palm Beach Post. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:15
2021-05-16T02:27
вашингтон
опра уинфри
барак обама
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Дэймон Уивер, взявший в 11 лет интервью у президента США Барака Обамы, умер в 23 года, сообщает газета Palm Beach Post.По данным издания, о смерти молодого человека сообщила его сестра, он скончался 1 мая естественной смертью. Будучи учеником начальной школы, Уивер встретился с Обамой в августе 2009 года и взял у него интервью. Встреча продлилась около 10 минут, мальчик задал президенту 12 вопросов, в основном о школе и образовании.Как отмечает газета, это было не единственное интервью Уивера с известными личностями. Юноша также встретился с тогда еще вице-президентом Джо Байденом, известной телеведущей Опрой Уинфри, баскетболистом Дуэйном Уэйдом.
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вашингтон, опра уинфри, барак обама, джо байден, сша, в мире

Журналист, взявший у Обамы интервью в 11 лет, умер в 23 года

02:15 16.05.2021 (обновлено: 02:27 16.05.2021)
 
© AP Photo / Charles Rex ArbogastБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Дэймон Уивер, взявший в 11 лет интервью у президента США Барака Обамы, умер в 23 года, сообщает газета Palm Beach Post.
По данным издания, о смерти молодого человека сообщила его сестра, он скончался 1 мая естественной смертью. Будучи учеником начальной школы, Уивер встретился с Обамой в августе 2009 года и взял у него интервью. Встреча продлилась около 10 минут, мальчик задал президенту 12 вопросов, в основном о школе и образовании.
Как отмечает газета, это было не единственное интервью Уивера с известными личностями. Юноша также встретился с тогда еще вице-президентом Джо Байденом, известной телеведущей Опрой Уинфри, баскетболистом Дуэйном Уэйдом.
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