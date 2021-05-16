https://ria.ru/20210516/vrbetitsa-1732555108.html

Земан связал взрывы во Врбетице с попыткой скрыть недостачу боеприпасов

Земан связал взрывы во Врбетице с попыткой скрыть недостачу боеприпасов

Президент Чехии Милош Земан в эфире радио F1 прокомментировал ход расследования взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году и заявил, что одной из версий может РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-16T21:12

2021-05-16T21:12

2021-05-17T00:05

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ПРАГА, 16 мая — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан в эфире радио F1 прокомментировал ход расследования взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году и заявил, что одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия.Как уточнил глава государства, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП "может быть больше двух"."Она мне сказала, что речь может идти о покрытии недостачи. И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела расследование, чтобы мы наконец узнали, в чем там дело", — сказал Земан.Он подчеркнул также, что серьезно относится к версии о причастности агентов российских спецслужб, а "каждое подозрение необходимо <...> расследовать".Таким образом, он напомнил о публикации от 14 мая, в которой утверждается, что после взрывов арендатор складов — компания Imex Group недосчиталась большого числа вооружений. После этого ее владельцы обратились в правоохранительные органы, заявив, что пропавшее оружие украли преступники или полиция. Свой ущерб Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) фирма намерена взыскать с государства.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.

https://ria.ru/20210515/obvineniya-1732438464.html

https://ria.ru/20210509/kompensatsiya-1731611709.html

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россия, жозеп боррель, милош земан, сергей лавров, чехия, в мире