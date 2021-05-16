Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/vrbetitsa-1732555108.html
Земан связал взрывы во Врбетице с попыткой скрыть недостачу боеприпасов
Земан связал взрывы во Врбетице с попыткой скрыть недостачу боеприпасов
Президент Чехии Милош Земан в эфире радио F1 прокомментировал ход расследования взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году и заявил, что одной из версий может РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-16T21:12
2021-05-17T00:05
россия
жозеп боррель
милош земан
сергей лавров
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_0:50:2514:1464_1920x0_80_0_0_3dc560b3a4a65ebef6841801aa5739fa.jpg
ПРАГА, 16 мая — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан в эфире радио F1 прокомментировал ход расследования взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году и заявил, что одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия.Как уточнил глава государства, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП "может быть больше двух"."Она мне сказала, что речь может идти о покрытии недостачи. И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела расследование, чтобы мы наконец узнали, в чем там дело", — сказал Земан.Он подчеркнул также, что серьезно относится к версии о причастности агентов российских спецслужб, а "каждое подозрение необходимо &lt;...&gt; расследовать".Таким образом, он напомнил о публикации от 14 мая, в которой утверждается, что после взрывов арендатор складов — компания Imex Group недосчиталась большого числа вооружений. После этого ее владельцы обратились в правоохранительные органы, заявив, что пропавшее оружие украли преступники или полиция. Свой ущерб Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) фирма намерена взыскать с государства.В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
https://ria.ru/20210515/obvineniya-1732438464.html
https://ria.ru/20210509/kompensatsiya-1731611709.html
https://ria.ru/20210516/chekhiya-1732549125.html
россия
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729843386_143:0:2370:1670_1920x0_80_0_0_19d94998fb5facf04627fa2ea1cc1641.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, жозеп боррель, милош земан, сергей лавров, чехия, в мире

Земан связал взрывы во Врбетице с попыткой скрыть недостачу боеприпасов

21:12 16.05.2021 (обновлено: 00:05 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Чешской Республики Милош Земан
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПРАГА, 16 мая — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан в эфире радио F1 прокомментировал ход расследования взрывов на арсеналах во Врбетице в 2014 году и заявил, что одной из версий может быть попытка скрыть нехватку оружия.
Как уточнил глава государства, об этом ему сообщила министр юстиции Мария Бенешова, которая ранее заявляла, что версий ЧП "может быть больше двух".
Взрыв в Врбетице в 2014 году - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 13:32
МИД заявил о неспособности Чехии объективно расследовать ЧП во Врбетице
"Она мне сказала, что речь может идти о покрытии недостачи. И именно поэтому я настаиваю на том, чтобы полиция тщательно и быстро вела расследование, чтобы мы наконец узнали, в чем там дело", — сказал Земан.
Он подчеркнул также, что серьезно относится к версии о причастности агентов российских спецслужб, а "каждое подозрение необходимо <...> расследовать".

"Сейчас издание Mladá fronta DNES опубликовало интересную статью о том, как те ракетометы во Врбетице остались неповрежденными. Я, как следователь-любитель, нацелился бы на ту фирму Imex Group, потому что вокруг нее существует целый ряд вопросов", — добавил Земан.

Таким образом, он напомнил о публикации от 14 мая, в которой утверждается, что после взрывов арендатор складов — компания Imex Group недосчиталась большого числа вооружений. После этого ее владельцы обратились в правоохранительные органы, заявив, что пропавшее оружие украли преступники или полиция. Свой ущерб Imex Group оценила в 100 миллионов крон (около 4,7 миллиона долларов), при этом 75 миллионов крон (около 3,5 миллиона долларов) фирма намерена взыскать с государства.
Прага - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 21:13
Чехия потребует от России около миллиарда крон из-за взрывов во Врбетице
В середине апреля Прага обвинила российские спецслужбы в организации взрыва на складе боеприпасов во Врбетице, в результате которого погибли два человека. В Кремле эти обвинения назвали возмутительными и голословными.
Прага выслала 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В Кремле указали, что случившееся сильно навредило отношениям двух государств.
Президент Чешской Республики Милош Земан - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
Вчера, 19:55
Земан счел включение Чехии в список недружественных стран ошибкой
 
РоссияЖозеп БоррельМилош ЗеманСергей ЛавровЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
Лента новостейМолния