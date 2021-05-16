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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210516/vaktsinatsiya-1732512469.html
Глава Минздрава Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться
Глава Минздрава Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян прививаться от коронавируса, так как "авось в этой ситуации не сработает". РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T12:39
2021-05-16T14:34
вакцина "ковивак"
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
российский фонд прямых инвестиций
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян прививаться от коронавируса, так как "авось в этой ситуации не сработает".Министр рассказал, что ведомство часто спрашивают о возможности третьей волны COVID-19, но он считает такие вопросы абсурдными.Вместо "банальных и неуместных" вопросов следует пойти и провакцинироваться, считает он.Массовая вакцинация началась в России в середине января. Сейчас россиянам доступны сразу несколько вакцин. Прежде всего это "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Он создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разработчики оценивают его эффективность в 97,6 процента по итогам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных пациентов. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — облегченную схему с одним уколом первым компонентом "Спутника V". Его эффективность, как заявили в РФПИ, составляет 79,4 процента. "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Она тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности. Еще одна вакцина, "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Иммуногенность этой вакцины оценивается в 85 процентов.
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вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Глава Минздрава Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться

12:39 16.05.2021 (обновлено: 14:34 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения России Михаил Мурашко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян прививаться от коронавируса, так как "авось в этой ситуации не сработает".
Министр рассказал, что ведомство часто спрашивают о возможности третьей волны COVID-19, но он считает такие вопросы абсурдными.

"Не нужно ждать, нужно профилактировать", — сказал Мурашко.

Вместо "банальных и неуместных" вопросов следует пойти и провакцинироваться, считает он.
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Массовая вакцинация началась в России в середине января. Сейчас россиянам доступны сразу несколько вакцин. Прежде всего это "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Он создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разработчики оценивают его эффективность в 97,6 процента по итогам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных пациентов. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — облегченную схему с одним уколом первым компонентом "Спутника V". Его эффективность, как заявили в РФПИ, составляет 79,4 процента.
"ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Она тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности.
Еще одна вакцина, "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Иммуногенность этой вакцины оценивается в 85 процентов.
 
Распространение коронавирусаВакцина "КовиВак"Вакцина "ЭпиВакКорона"Вакцина "Спутник V"Российский фонд прямых инвестицийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
 
 
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