https://ria.ru/20210516/vaktsinatsiya-1732512469.html

Глава Минздрава Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться

Глава Минздрава Мурашко призвал не ждать третьей волны и привиться

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян прививаться от коронавируса, так как "авось в этой ситуации не сработает". РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T12:39

2021-05-16T12:39

2021-05-16T14:34

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вакцина "эпиваккорона"

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общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1" призвал россиян прививаться от коронавируса, так как "авось в этой ситуации не сработает".Министр рассказал, что ведомство часто спрашивают о возможности третьей волны COVID-19, но он считает такие вопросы абсурдными.Вместо "банальных и неуместных" вопросов следует пойти и провакцинироваться, считает он.Массовая вакцинация началась в России в середине января. Сейчас россиянам доступны сразу несколько вакцин. Прежде всего это "Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Он создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, разработчики оценивают его эффективность в 97,6 процента по итогам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных пациентов. Кроме того, недавно Минздрав зарегистрировал "Спутник Лайт" — облегченную схему с одним уколом первым компонентом "Спутника V". Его эффективность, как заявили в РФПИ, составляет 79,4 процента. "ЭпиВакКорона", разработанная новосибирским центром "Вектор", формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов. Она тоже отличается высокой степенью безопасности и эффективности. Еще одна вакцина, "КовиВак" от Центра имени Чумакова РАН, основана на "убитом" вирусе SARS-CoV-2. Иммуногенность этой вакцины оценивается в 85 процентов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/koronavirus-1732413627.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "ковивак", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", российский фонд прямых инвестиций, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество