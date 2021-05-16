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В Индию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"
В Индию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"
Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в индийский город Хайдарабад, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T06:09
2021-05-16T06:09
вакцина "спутник v"
россия
николай кудашев
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
воз
большая двадцатка
нью-дели
хайдарабад
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая – РИА Новости. Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в индийский город Хайдарабад, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.Первая партия российской вакцины была доставлена в Хайдарабад 1 мая. В этом городе находится штаб-квартира и склады индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ранее получившей от властей Индии разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование. Накануне Dr. Reddy's сообщила о начале использования российской вакцины и выразила надежду на скорую поставку новых партий лекарства.Кудашев отметил, что "это действительно блестящий пример особого и привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного антипандемического сотрудничества, не знающего никаких ненужных препятствий"."Как неоднократно заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Sputnik V - это российско-индийская вакцина. Мы ожидаем, что его производство в Индии будет постепенно увеличиваться до 850 миллионов доз в год. Надеемся на дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества с Индией, чтобы остановить пандемию! Как известно, в ближайшее время в Индии планируется внедрить однократную вакцину - "Спутник Лайт". Только совместными усилиями и с учетом жизненных потребностей наших людей мы сможем успешно бороться с COVID-19", - сказал посол."Мы очень рады видеть, что совместная российско-индийская борьба с COVID-19, которая в настоящее время является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и движется вперед. Мы тесно взаимодействуем в области медицинской науки, в том числе в отношении новых штаммов коронавируса, а также ведем активный неполитизированный диалог в рамках многосторонних платформ: ВОЗ, G20 и БРИКС. Спасательная гуманитарная помощь, доставленная в прошлом месяце российской стороной, успешно используется для помощи индийцам в преодолении последствий болезни", - добавил Кудашев.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,3 миллиона. Выздоровели более 20,4 миллиона, умерли более 266 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 326 тысяч человек, а выздоровевших - на 353 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
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россия
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вакцина "спутник v", россия, николай кудашев, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, воз, большая двадцатка, нью-дели, хайдарабад, индия, в мире

В Индию доставили вторую партию вакцины "Спутник V"

06:09 16.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 16 мая – РИА Новости. Вторая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" доставлена в индийский город Хайдарабад, сообщил посол России в Индии Николай Кудашев.
Первая партия российской вакцины была доставлена в Хайдарабад 1 мая. В этом городе находится штаб-квартира и склады индийской компании Dr. Reddy's Laboratories Ltd, ранее получившей от властей Индии разрешение на импорт вакцины "Спутник V" в Индию и ее экстренное использование. Накануне Dr. Reddy's сообщила о начале использования российской вакцины и выразила надежду на скорую поставку новых партий лекарства.
"Учитывая недавний запуск российской вакцины в рамках индийской кампании вакцинации, эта вторая поставка стала очень своевременной. Эффективность "Спутник V" хорошо известна в мире. В России он успешно используется для вакцинации граждан, начиная со второй половины 2020 года. Российские специалисты заявили, что он также эффективен против новых штаммов COVID-19", - сказал посол.
Кудашев отметил, что "это действительно блестящий пример особого и привилегированного стратегического партнерства и эффективной модели международного антипандемического сотрудничества, не знающего никаких ненужных препятствий".
"Как неоднократно заявлял глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Sputnik V - это российско-индийская вакцина. Мы ожидаем, что его производство в Индии будет постепенно увеличиваться до 850 миллионов доз в год. Надеемся на дальнейшее расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества с Индией, чтобы остановить пандемию! Как известно, в ближайшее время в Индии планируется внедрить однократную вакцину - "Спутник Лайт". Только совместными усилиями и с учетом жизненных потребностей наших людей мы сможем успешно бороться с COVID-19", - сказал посол.
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"Мы очень рады видеть, что совместная российско-индийская борьба с COVID-19, которая в настоящее время является одним из важнейших направлений нашего двустороннего сотрудничества, прочно встала на рельсы и движется вперед. Мы тесно взаимодействуем в области медицинской науки, в том числе в отношении новых штаммов коронавируса, а также ведем активный неполитизированный диалог в рамках многосторонних платформ: ВОЗ, G20 и БРИКС. Спасательная гуманитарная помощь, доставленная в прошлом месяце российской стороной, успешно используется для помощи индийцам в преодолении последствий болезни", - добавил Кудашев.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 людей в стране превысило 24,3 миллиона. Выздоровели более 20,4 миллиона, умерли более 266 тысяч человек. За минувшие сутки число заболевших выросло на 326 тысяч человек, а выздоровевших - на 353 тысячи человек. При этом уже более двух недель подряд число новых заболевших превышает 300 тысяч человек в сутки - больше, чем в любой другой стране мира, и уже пять раз составляло более 400 тысяч.
 
Вакцина "Спутник V"РоссияНиколай КудашевКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВОЗБольшая двадцаткаНью-ДелиХайдарабадИндияВ мире
 
 
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