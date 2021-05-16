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После обрушения трибуны в Израиле эвакуировали более 130 пострадавших
После обрушения трибуны в Израиле эвакуировали более 130 пострадавших
Медики эвакуировали более 130 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:04
2021-05-16T21:04
2021-05-16T21:08
обрушение трибуны синагоги в израиле
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Медики эвакуировали более 130 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".Ранее сообщалось, что два человека скончались, медики оказывают медицинскую помощь 60 пострадавшим."После инцидента в Гиват-Зеэве медики направили в больницы 132 раненых, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, у восьмерых - среднее, у 119 легкие ранения", - говорится в сообщении.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи Маген Давид Адом. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.
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Момент обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве
Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв, сообщила полиция.
2021-05-16T21:04
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PT0M27S
РИА Новости
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видео, обрушение трибуны синагоги в израиле, израиль, в мире
После обрушения трибуны в Израиле эвакуировали более 130 пострадавших
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Медики эвакуировали более 130 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
2021-05-16T21:04
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PT0M27S
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Медики эвакуировали более 130 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Ранее сообщалось, что два человека скончались, медики оказывают медицинскую помощь 60 пострадавшим.
"После инцидента в Гиват-Зеэве медики направили в больницы 132 раненых, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, у восьмерых - среднее, у 119 легкие ранения", - говорится в сообщении.
В израильском
поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи Маген Давид Адом. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.