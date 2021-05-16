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После обрушения трибуны в Израиле эвакуировали более 130 пострадавших

После обрушения трибуны в Израиле эвакуировали более 130 пострадавших

Медики эвакуировали более 130 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T21:04

2021-05-16T21:04

2021-05-16T21:08

обрушение трибуны синагоги в израиле

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Медики эвакуировали более 130 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".Ранее сообщалось, что два человека скончались, медики оказывают медицинскую помощь 60 пострадавшим."После инцидента в Гиват-Зеэве медики направили в больницы 132 раненых, состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, у восьмерых - среднее, у 119 легкие ранения", - говорится в сообщении.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи Маген Давид Адом. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.

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Момент обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв, сообщила полиция. 2021-05-16T21:04 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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