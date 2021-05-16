https://ria.ru/20210516/rospotrebnadzor-1732544660.html

ЦДМ на Лубянке проверяют из-за толпы поклонников фильма "Майор Гром"

ЦДМ на Лубянке проверяют из-за толпы поклонников фильма "Майор Гром"

Московское отделение Роспотребнадзора открыло административное расследование из-за столпотворения в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T18:53

2021-05-16T18:53

2021-05-16T21:22

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россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московское отделение Роспотребнадзора открыло административное расследование из-за столпотворения в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве.Как указано на сайте ведомства, дело возбуждено против ООО "БАБЛ", которое 16 мая организовало автограф-сессию с актерами фильма "Майор Гром".Сообщается, что на распространенных в соцсетях и СМИ фото- и видеоматериалах видно, что большинство посетителей не надели маски, перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Также указано, что организаторы не проводили обеззараживание воздуха и не сделали достаточных запасов антисептика. Статья предусматривает штраф до 150 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Административные материалы уйдут в суд.

https://ria.ru/20210516/vaktsinatsiya-1732512469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Толпа в ЦДМ Москвы на встрече с актерами "Майора Грома" Сотни людей пришли в Центральный детский магазин на Лубянке для встречи с актерами российского фильма "Майор Гром. Чумной доктор" в воскресенье, 16 мая. Фанаты стояли в очереди не только внутри здания, но и за его пределами, чтобы получить автограф и сфотографироваться со звездами. Роспотребнадзор проверит соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ. 2021-05-16T18:53 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия