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ЦДМ на Лубянке проверяют из-за толпы поклонников фильма "Майор Гром"
ЦДМ на Лубянке проверяют из-за толпы поклонников фильма "Майор Гром"
Московское отделение Роспотребнадзора открыло административное расследование из-за столпотворения в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:53
2021-05-16T18:53
2021-05-16T21:22
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московское отделение Роспотребнадзора открыло административное расследование из-за столпотворения в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве.Как указано на сайте ведомства, дело возбуждено против ООО "БАБЛ", которое 16 мая организовало автограф-сессию с актерами фильма "Майор Гром".Сообщается, что на распространенных в соцсетях и СМИ фото- и видеоматериалах видно, что большинство посетителей не надели маски, перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Также указано, что организаторы не проводили обеззараживание воздуха и не сделали достаточных запасов антисептика. Статья предусматривает штраф до 150 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Административные материалы уйдут в суд.
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Толпа в ЦДМ Москвы на встрече с актерами "Майора Грома"
Сотни людей пришли в Центральный детский магазин на Лубянке для встречи с актерами российского фильма "Майор Гром. Чумной доктор" в воскресенье, 16 мая. Фанаты стояли в очереди не только внутри здания, но и за его пределами, чтобы получить автограф и сфотографироваться со звездами. Роспотребнадзор проверит соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ.
2021-05-16T18:53
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия