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ЦДМ на Лубянке проверяют из-за толпы поклонников фильма "Майор Гром"
ЦДМ на Лубянке проверяют из-за толпы поклонников фильма "Майор Гром"
Московское отделение Роспотребнадзора открыло административное расследование из-за столпотворения в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:53
2021-05-16T21:22
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москва
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московское отделение Роспотребнадзора открыло административное расследование из-за столпотворения в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве.Как указано на сайте ведомства, дело возбуждено против ООО "БАБЛ", которое 16 мая организовало автограф-сессию с актерами фильма "Майор Гром".Сообщается, что на распространенных в соцсетях и СМИ фото- и видеоматериалах видно, что большинство посетителей не надели маски, перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Также указано, что организаторы не проводили обеззараживание воздуха и не сделали достаточных запасов антисептика. Статья предусматривает штраф до 150 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Административные материалы уйдут в суд.
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Толпа в ЦДМ Москвы на встрече с актерами "Майора Грома"
Сотни людей пришли в Центральный детский магазин на Лубянке для встречи с актерами российского фильма "Майор Гром. Чумной доктор" в воскресенье, 16 мая. Фанаты стояли в очереди не только внутри здания, но и за его пределами, чтобы получить автограф и сфотографироваться со звездами. Роспотребнадзор проверит соблюдение мер против COVID-19 в ЦДМ.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, происшествия

ЦДМ на Лубянке проверяют из-за толпы поклонников фильма "Майор Гром"

18:53 16.05.2021 (обновлено: 21:22 16.05.2021)
 
© Радио SputnikВид на Центральнай детский магазин в Москве
Вид на Центральнай детский магазин в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московское отделение Роспотребнадзора открыло административное расследование из-за столпотворения в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве.
Как указано на сайте ведомства, дело возбуждено против ООО "БАБЛ", которое 16 мая организовало автограф-сессию с актерами фильма "Майор Гром".
Сообщается, что на распространенных в соцсетях и СМИ фото- и видеоматериалах видно, что большинство посетителей не надели маски, перчатки и не соблюдали социальную дистанцию. Также указано, что организаторы не проводили обеззараживание воздуха и не сделали достаточных запасов антисептика.
"Учитывая, что указанные факты могут способствовать дальнейшему осложнению эпидемиологической обстановки в Москве по новой коронавирусной инфекции, административное расследование в отношении организатора мероприятия проводится по ч.2 ст. 6.3 КоАП, и в соответствии с требованиями норм КоАП должностное и юридическое лицо ООО "БАБЛ" официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении", — говорится в сообщении.
Статья предусматривает штраф до 150 тысяч рублей для должностных лиц, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Административные материалы уйдут в суд.
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