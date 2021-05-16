https://ria.ru/20210516/puteshestviya-1732448962.html
Названы самые популярные направления для путешествий в июне
Названы самые популярные направления для путешествий в июне
Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, куда россияне поедут отдыхать в первый летний месяц, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T05:20
2021-05-16T05:20
2021-05-16T11:13
туризм
куда можно лететь
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россия
новости - туризм
новороссийск
армения
отдых
путешествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, куда россияне поедут отдыхать в первый летний месяц, сообщает OneTwoTrip.В список наиболее популярных направлений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли многие южные города: Сочи, Симферополь, Краснодар и Анапа.Средняя стоимость билета по России в одну сторону в июне составляет 6700 рублей. За границу в доступные для россиян страны можно улететь в среднем за 12 500 рублей (цена билета в одну сторону на одного человека).Список городов, куда запланировано больше всего перелетов, возглавляет Москва: в столицу оформлен каждый четвертый авиазаказ. На втором месте с долей бронирований 13 процентов — Санкт-Петербург, а третью строку занимает Сочи (десять процентов). Также в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Анапа, Минеральные Воды, Казань и Уфа.В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос на полеты в Сочи вырос почти на 70 процентов: два года назад город занимал четвертую строку, его место было у Симферополя. Также на 50 процентов увеличилась популярность Калининграда, Анапы и Минеральных Вод, а на треть — Санкт-Петербурга.Среди зарубежных стран в июне наиболее популярна Армения — туда оформлен каждый пятый авиазаказ. Несмотря на ограниченное авиасообщение и отсутствие точных сроков его восстановления, россияне уже запланировали перелеты в Турцию в июне: доля направления — 19 процентов. На третьем месте Киргизия (девять процентов). Также приобретены билеты в Азербайджан, Молдавию, Грецию, на Мальдивы, в Черногорию, Хорватию и на Кипр.Средняя стоимость поездки на поезде по России в одну сторону в июне составляет 3400 рублей.Больше всего ж/д билетов, или 19 процентов, забронировано в Москву. На втором месте — Санкт-Петербург (15 процентов), на третьем — Сочи (пять процентов). Также довольно много путешественников отправятся на поездах в Анапу, Новороссийск, Симферополь, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону. Доля бронирований в Северную столицу возросла на 25 процентов и вдвое стали популярнее Новороссийск и Ростов-на-Дону в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
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куда можно лететь, куда поехать, россия, новости - туризм, новороссийск, армения, отдых, путешествия
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Эксперты сервиса для планирования путешествий рассказали, куда россияне поедут отдыхать в первый летний месяц, сообщает OneTwoTrip.
В список наиболее популярных направлений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, вошли многие южные города: Сочи, Симферополь, Краснодар и Анапа.
Средняя стоимость билета по России в одну сторону в июне составляет 6700 рублей. За границу в доступные для россиян страны можно улететь в среднем за 12 500 рублей (цена билета в одну сторону на одного человека).
Список городов, куда запланировано больше всего перелетов, возглавляет Москва: в столицу оформлен каждый четвертый авиазаказ. На втором месте с долей бронирований 13 процентов — Санкт-Петербург, а третью строку занимает Сочи (десять процентов). Также в список вошли Симферополь, Краснодар, Калининград, Анапа, Минеральные Воды, Казань и Уфа.
В сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос на полеты в Сочи вырос почти на 70 процентов: два года назад город занимал четвертую строку, его место было у Симферополя. Также на 50 процентов увеличилась популярность Калининграда, Анапы и Минеральных Вод, а на треть — Санкт-Петербурга.
Среди зарубежных стран в июне наиболее популярна Армения — туда оформлен каждый пятый авиазаказ. Несмотря на ограниченное авиасообщение и отсутствие точных сроков его восстановления, россияне уже запланировали перелеты в Турцию в июне: доля направления — 19 процентов. На третьем месте Киргизия (девять процентов). Также приобретены билеты в Азербайджан, Молдавию, Грецию, на Мальдивы, в Черногорию, Хорватию и на Кипр.
Средняя стоимость поездки на поезде по России в одну сторону в июне составляет 3400 рублей.
Больше всего ж/д билетов, или 19 процентов, забронировано в Москву. На втором месте — Санкт-Петербург (15 процентов), на третьем — Сочи (пять процентов). Также довольно много путешественников отправятся на поездах в Анапу, Новороссийск, Симферополь, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону. Доля бронирований в Северную столицу возросла на 25 процентов и вдвое стали популярнее Новороссийск и Ростов-на-Дону в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.