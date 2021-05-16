https://ria.ru/20210516/provokatsiya-1732531654.html

В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокаций

В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокаций

Украинские силовики готовят в Донбассе провокации с использованием ударного беспилотника, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T16:45

2021-05-16T16:45

2021-05-16T17:13

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики готовят в Донбассе провокации с использованием ударного беспилотника, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.О том, что украинские силовики используют для своих целей машины с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, заявляли на этой неделе и в ЛНР. По словам представителя Народной милиции, белый автомобиль марки ЗИЛ доставил к линии соприкосновения две диверсионные группы и боеприпасы на позиции 3-го батальона 92-й бригады ВСУ.Применение беспилотников в Донбассе запрещено в рамках дополнительных мер обеспечения перемирия, которые действуют с прошлого лета. Они также предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушения грозит дисциплинарная ответственность.Тем не менее в последние месяцы напряженность в зоне конфликта возросла. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, безопасность, в мире