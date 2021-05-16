Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/provokatsiya-1732531654.html
В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокаций
В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокаций
Украинские силовики готовят в Донбассе провокации с использованием ударного беспилотника, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T16:45
2021-05-16T17:13
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705470_124:55:3082:1719_1920x0_80_0_0_8cca5b1606aae8e170d80332ca5b3be6.jpg
ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики готовят в Донбассе провокации с использованием ударного беспилотника, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.О том, что украинские силовики используют для своих целей машины с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, заявляли на этой неделе и в ЛНР. По словам представителя Народной милиции, белый автомобиль марки ЗИЛ доставил к линии соприкосновения две диверсионные группы и боеприпасы на позиции 3-го батальона 92-й бригады ВСУ.Применение беспилотников в Донбассе запрещено в рамках дополнительных мер обеспечения перемирия, которые действуют с прошлого лета. Они также предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушения грозит дисциплинарная ответственность.Тем не менее в последние месяцы напряженность в зоне конфликта возросла. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705470_503:114:3082:2048_1920x0_80_0_0_3adabefe9f401de22f60ed6b6be14900.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, безопасность, в мире

В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокаций

16:45 16.05.2021 (обновлено: 17:13 16.05.2021)
 
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики готовят в Донбассе провокации с использованием ударного беспилотника, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Для их реализации командир 72-й бригады отдал приказ на подготовку беспилотного летательного аппарата типа квадрокоптер, снаряженного самодельным взрывным устройством, начиненным зажигательной смесью. Для подвоза расчета БЛА планируется использовать автомобиль с символикой СЦКК", — сказал он.

О том, что украинские силовики используют для своих целей машины с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, заявляли на этой неделе и в ЛНР. По словам представителя Народной милиции, белый автомобиль марки ЗИЛ доставил к линии соприкосновения две диверсионные группы и боеприпасы на позиции 3-го батальона 92-й бригады ВСУ.
Применение беспилотников в Донбассе запрещено в рамках дополнительных мер обеспечения перемирия, которые действуют с прошлого лета. Они также предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушения грозит дисциплинарная ответственность.
Тем не менее в последние месяцы напряженность в зоне конфликта возросла. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
Жители на одной из улиц Углегорска Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 08:00
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
 
Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНБезопасностьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:00Новая "упаковка" для ферментов упростит поиск ядов в еде
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
Лента новостейМолния