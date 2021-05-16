В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокаций
16:45 16.05.2021 (обновлено: 17:13 16.05.2021)
© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Широкино Донецкой области
ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики готовят в Донбассе провокации с использованием ударного беспилотника, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Для их реализации командир 72-й бригады отдал приказ на подготовку беспилотного летательного аппарата типа квадрокоптер, снаряженного самодельным взрывным устройством, начиненным зажигательной смесью. Для подвоза расчета БЛА планируется использовать автомобиль с символикой СЦКК", — сказал он.
О том, что украинские силовики используют для своих целей машины с символикой Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня, заявляли на этой неделе и в ЛНР. По словам представителя Народной милиции, белый автомобиль марки ЗИЛ доставил к линии соприкосновения две диверсионные группы и боеприпасы на позиции 3-го батальона 92-й бригады ВСУ.
Применение беспилотников в Донбассе запрещено в рамках дополнительных мер обеспечения перемирия, которые действуют с прошлого лета. Они также предусматривают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. За нарушения грозит дисциплинарная ответственность.
Тем не менее в последние месяцы напряженность в зоне конфликта возросла. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
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