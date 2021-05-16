https://ria.ru/20210516/pozhar-1732557291.html
Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся дачи
Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся дачи
Открытое горение в садовых домах на Чусовском тракте под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:57
2021-05-16T21:57
2021-05-16T21:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Открытое горение в садовых домах на Чусовском тракте под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.Ранее сообщалось, что загорелись 13 садовых домов и надворные постройки на площади 1,4 тысячи квадратных метров.Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 69 человек личного состава и 23 единицы пожарной техники. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, добавили в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия