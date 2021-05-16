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Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся дачи
Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся дачи
Открытое горение в садовых домах на Чусовском тракте под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:57
2021-05-16T21:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Открытое горение в садовых домах на Чусовском тракте под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.Ранее сообщалось, что загорелись 13 садовых домов и надворные постройки на площади 1,4 тысячи квадратных метров.Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 69 человек личного состава и 23 единицы пожарной техники. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, добавили в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия

Под Екатеринбургом потушили загоревшиеся дачи

21:57 16.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Открытое горение в садовых домах на Чусовском тракте под Екатеринбургом ликвидировано, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что загорелись 13 садовых домов и надворные постройки на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

"Открытое горение на пожаре на территории СНТ "Луч" ликвидировано. Площадь пожара составила 1300 метров квадратных. Быстрому распространению огня способствовала ветренная погода и плотная застройка", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в тушении пожара были задействованы 69 человек личного состава и 23 единицы пожарной техники. Причину пожара устанавливают пожарные дознаватели, добавили в ведомстве.
Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Майнском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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