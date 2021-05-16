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Под Ульяновском локализовали пожар на территории бывшего лесокомбината
Под Ульяновском локализовали пожар на территории бывшего лесокомбината
Крупный пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области локализован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:28
2021-05-16T18:28
алексей русских
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Крупный пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области локализован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.Днем на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна загорелись опилки, огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 квадратных метров, три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также пожар охватил склад, где находились поддоны с опилками на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь горения составляет 3,35 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет."В 18.38 (17.38 мск) объявлена полная локализация пожара", - говорится в сообщении.Отмечается, что усилиями пожарно-спасательных подразделений удалось добиться прекращения распространения очагов пожара и не допустить переброса огня на остальные жилые дома. По данным ведомства, в борьбе с огнем задействованы 97 человек и 36 единиц техники, для своевременного обнаружения очагов пожара и контроля обстановки использовались беспилотные летательные аппараты.Ранее в воскресенье правительство региона сообщило, что всего в поселке сгорели восемь квартир, оставшихся без жилья временно разместят в муниципальной гостинице. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских также поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда.
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алексей русских, ульяновская область, происшествия

Под Ульяновском локализовали пожар на территории бывшего лесокомбината

18:28 16.05.2021
 
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской областиПожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Майнском районе Ульяновской области
Пожарно-спасательные подразделения ликвидируют пожар в Майнском районе Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Фото : ГУ МЧС России по Ульяновской области
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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Крупный пожар на территории бывшего лесокомбината в Ульяновской области локализован, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
Днем на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна загорелись опилки, огонь перекинулся на два жилых дома площадью 300 квадратных метров, три нежилых дома площадью около 250 квадратных метров с надворными постройками в 600 квадратных метров. Также пожар охватил склад, где находились поддоны с опилками на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Общая площадь горения составляет 3,35 тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
"В 18.38 (17.38 мск) объявлена полная локализация пожара", - говорится в сообщении.
Отмечается, что усилиями пожарно-спасательных подразделений удалось добиться прекращения распространения очагов пожара и не допустить переброса огня на остальные жилые дома. По данным ведомства, в борьбе с огнем задействованы 97 человек и 36 единиц техники, для своевременного обнаружения очагов пожара и контроля обстановки использовались беспилотные летательные аппараты.
Ранее в воскресенье правительство региона сообщило, что всего в поселке сгорели восемь квартир, оставшихся без жилья временно разместят в муниципальной гостинице. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских также поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда.
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