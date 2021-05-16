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Под Екатеринбургом загорелись дачи
Под Екатеринбургом загорелись дачи
Садовые дома загорелись на Чусовском тракте под Екатеринбургом, есть угроза распространения огня, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T15:22
2021-05-16T15:22
2021-05-16T16:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Садовые дома загорелись на Чусовском тракте под Екатеринбургом, есть угроза распространения огня, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС."В 15.40 (13.40 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: 5 километр Чусовского тракта, СНТ "Луч". По оперативной информации, горят 6 садовых домов на площади 1000 метров квадратных. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и плотная застройка. Создается угроза дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 13 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.Позднее региональный главк МЧС сообщил, что площадь пожара в садовых домах на Чусовском тракте под Екатеринбургом увеличилась до 1400 "квадратов", к месту ЧП прибывают дополнительные силы и средства.Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара создан штаб пожаротушения, на место прибывают дополнительные силы и средства. Для подачи воды проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью один километр, добавили в ведомстве.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), екатеринбург, происшествия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости.
Садовые дома загорелись на Чусовском тракте под Екатеринбургом
, есть угроза распространения огня, сообщает в воскресенье региональный главк МЧС
.
"В 15.40 (13.40 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: 5 километр Чусовского тракта, СНТ "Луч". По оперативной информации, горят 6 садовых домов на площади 1000 метров квадратных. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и плотная застройка. Создается угроза дальнейшего распространения огня", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 13 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава.
Позднее региональный главк МЧС сообщил, что площадь пожара в садовых домах на Чусовском тракте под Екатеринбургом увеличилась до 1400 "квадратов", к месту ЧП прибывают дополнительные силы и средства.
"Из-за установившейся сухой и жаркой погоды, а также благодаря порывистому ветру и плотной застройке площадь пожара увеличилась до 1400 метров квадратных. Горят 13 садовых домов и надворные постройки", - говорится в сообщении.
Для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте пожара создан штаб пожаротушения, на место прибывают дополнительные силы и средства. Для подачи воды проложено две магистральные линии от пожарного водоема протяженностью один километр, добавили в ведомстве.