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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210516/pomosch-1732364336.html
Российские евреи начнут сбор средств на помощь израильтянам
Российские евреи начнут сбор средств на помощь израильтянам
Российский еврейский конгресс проведет воскресенье в Москве акцию солидарности "С Израилем против террора" в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, на... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T00:00
2021-05-16T00:00
религия и мировоззрение
юрий каннер
берл лазар
российский еврейский конгресс
москва
иерусалим
восточный иерусалим
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский еврейский конгресс проведет воскресенье в Москве акцию солидарности "С Израилем против террора" в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, на благотворительном мероприятии пройдет сбор средств для строительства четырех бомбоубежищ в школе-интернате у границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба РЕК.Как сообщила пресс-служба в акции примут участие президент РЕК Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви, раввины, дипломаты, руководители еврейских организаций, деятели культуры, меценаты и общественные деятели. Мероприятие будет благотворительным: на нем пройдет сбор средств на строительство четырех дополнительных бомбоубежищ в школе-интернате Кфар-Сильвер, расположенном в Израиле в 15 километрах от границы с Сектором Газы. "Мы с тревогой и сочувствием наблюдаем мощнейшие террористические атаки, которым в последние дни подвергся Израиль, На этот раз террористам удалось достичь трагических результатов: есть погибшие под ракетными ударами и удалось спровоцировать беспорядки внутри Израиля - погромы и взаимные столкновения на национальной почве в масштабах, которых давно не было. Сегодня Израилю как никогда нужна наша поддержка", - цитирует пресс-служба президента РЕКа Юрия Каннера. Он отметил, что РЕК скорбит вместе с семьями погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим от новой волны террора - самой интенсивной за последние годы."Мы выражаем солидарность с Израилем и всеми его жителями - особенно теми, кто вынужден сейчас находиться в бомбоубежищах. Желаем еврейскому государству и всем его гражданам мужества и стойкости, которые позволят как можно быстрее преодолеть это тяжелое испытание", - заявил Каннер.В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней в Иерусалиме продолжались акции протеста, перераставшие в беспорядки.После этого обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. С понедельника почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля.
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юрий каннер, берл лазар, российский еврейский конгресс, москва, иерусалим, восточный иерусалим

Российские евреи начнут сбор средств на помощь израильтянам

00:00 16.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗвезда Давида
Звезда Давида - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский еврейский конгресс проведет воскресенье в Москве акцию солидарности "С Израилем против террора" в Мемориальной синагоге на Поклонной горе, на благотворительном мероприятии пройдет сбор средств для строительства четырех бомбоубежищ в школе-интернате у границы с сектором Газа, сообщила пресс-служба РЕК.
Как сообщила пресс-служба в акции примут участие президент РЕК Юрий Каннер, главный раввин России Берл Лазар, посол Израиля в РФ Александр Бен-Цви, раввины, дипломаты, руководители еврейских организаций, деятели культуры, меценаты и общественные деятели. Мероприятие будет благотворительным: на нем пройдет сбор средств на строительство четырех дополнительных бомбоубежищ в школе-интернате Кфар-Сильвер, расположенном в Израиле в 15 километрах от границы с Сектором Газы.
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"Мы с тревогой и сочувствием наблюдаем мощнейшие террористические атаки, которым в последние дни подвергся Израиль, На этот раз террористам удалось достичь трагических результатов: есть погибшие под ракетными ударами и удалось спровоцировать беспорядки внутри Израиля - погромы и взаимные столкновения на национальной почве в масштабах, которых давно не было. Сегодня Израилю как никогда нужна наша поддержка", - цитирует пресс-служба президента РЕКа Юрия Каннера. Он отметил, что РЕК скорбит вместе с семьями погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим от новой волны террора - самой интенсивной за последние годы.
"Мы выражаем солидарность с Израилем и всеми его жителями - особенно теми, кто вынужден сейчас находиться в бомбоубежищах. Желаем еврейскому государству и всем его гражданам мужества и стойкости, которые позволят как можно быстрее преодолеть это тяжелое испытание", - заявил Каннер.
В ночь на субботу масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах Восточного Иерусалима - возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней в Иерусалиме продолжались акции протеста, перераставшие в беспорядки.
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После этого обострилась ситуация на границе Израиля и сектора Газа. С понедельника почти непрерывно происходят ракетные обстрелы израильских населенных пунктов, по последним данным, погибли шесть мирных жителей и один израильский военный. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава, сообщила в четверг вечером армия Израиля.
 
Религия и мировоззрениеЮрий КаннерБерл ЛазарРоссийский еврейский конгрессМоскваИерусалимВосточный Иерусалим
 
 
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