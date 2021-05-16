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В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских
Девять полицейских пострадали во время акции протеста в поддержку Палестины в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T01:37
2021-05-16T01:37
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ЛОНДОН, 16 мая – РИА Новости, Мария Табак. Девять полицейских пострадали во время акции протеста в поддержку Палестины в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда."Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись. В небольших очагах беспорядка во время мирного, в целом, протеста, были запущены петарды. Девять человек были задержаны по подозрению в беспорядках с применением насилия, и еще четыре человека – по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем. Они остаются под стражей", - говорится в сообщении полиции.В демонстрации в субботу приняли участие несколько тысяч человек.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.
https://ria.ru/20210516/shestvie-1732488152.html
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скотленд-ярд, великобритания, лондон, палестина, израиль, в мире

В Лондоне на акции в поддержку Палестины пострадали девять полицейских

01:37 16.05.2021
 
© REUTERS / Henry Nicholls Акция протеста после вспышки израильско-палестинского насилия в Лондоне, Великобритания
 Акция протеста после вспышки израильско-палестинского насилия в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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ЛОНДОН, 16 мая – РИА Новости, Мария Табак. Девять полицейских пострадали во время акции протеста в поддержку Палестины в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.
"Девять полицейских пострадали, добиваясь того, чтобы толпы, собравшиеся возле израильского посольства в Кенсингтоне, разошлись. В небольших очагах беспорядка во время мирного, в целом, протеста, были запущены петарды. Девять человек были задержаны по подозрению в беспорядках с применением насилия, и еще четыре человека – по подозрению в нарушении правил, связанных с общественным здоровьем. Они остаются под стражей", - говорится в сообщении полиции.
Нью-Йорк - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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В Нью-Йорке началось шествие в поддержку Палестины
В демонстрации в субботу приняли участие несколько тысяч человек.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.
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